Herrn Sailers Gespür für Schnee: Perspektiven auf eine faszinierende Materie

"I hob jetzt des ein oder andere hinter mir, mit ein paar Verletzungen und Brüchen. Und jetzt hob i heuer des extrem gspürt, wenn’s Wetter rumschlagt, wenn der Körper mal angschlagen is.Man lernt des dann auch zu deuten. I hob des als Kind immer belächelt, wenn die Oidn gsagt ham: i spias am Fuaß, i spias am Knia. Da kimmt der Schnee, des Wetter schlagt um. Es is wirklich so."