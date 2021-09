Wetterpapst Karl Gabl: Meteorologe für Bergsteiger und Bauern

Mehr als drei Jahrzehnte leitete Karl Gabl die Wetterdienststelle in Innsbruck. Mit seinen Prognosen unterstützt er aber auch – schon immer ehrenamtlich - Extrembergsteiger bei ihren Touren. Zur Meteorologie kam er, weil er von seinem Stubenfenster aus in einen Lawinenstrich geschaut hat. "Deshalb haben mich die Vorgänge in der Natur schon immer interessiert", sagt der 72-Jährige.

"Ich möchte das Leben im Gebirge sicherer machen"

Als er schon Meteorologie studiert, ist seine Cousine Gertrud Gabl, die erste Skiweltcup-Gesamtsiegerin, in einer Lawine gestorben. "Ich war selber auf der Lawine und habe sondiert. Und danach habe ich mir gesagt: Ich möchte in meinem Leben von der Meteorologie her alles dazu beitragen, um das Leben im Gebirge sicherer zu machen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben."

Expeditionsbegleiter vom Schreibtisch aus

Auch im Ruhestand begleitet Karl Gabl mit seinen Prognosen Alpinisten wie die Huber-Baum oder Ines Papert bei ihren Expeditionen. Er sitzt dann zehntausende Kilometer entfernt von ihnen in seinem Wohnzimmer in Murnau. Von dort aus berechnet er die Wetterfenster der höchsten Berge.

"Ich stehe auch manchmal in der Nacht auf, Beispiel Karakorum-Prognose und du weißt, es ist eine kritische Situation. Dann wache ich auf, gehe zum Computer und schaue anhand der Wetterballone, der Radiosonden, wie die Verhältnisse dort in der Höhe sind, der Wind in 8.000 Metern, die Temperatur, Feuchtigkeit, was auch immer. Und, bin dann beruhigt, wenn es stimmt. Sonst macht man sich Sorgen." Karl Gabl, Meteorologe

Wetterprognosen für die Bauern

Nicht nur um die Bergsteiger sorgte er sich in seinem Berufsleben. Sondern auch um die Landwirte, ihre Ernte und ihre Tiere. So revolutionierte er mit der Wetterdienststelle in Innsbruck das Wetter für die Bauern auf der Alm.

"Früher hat es sehr viele Fälle gegeben, wo die Tiere eingeschneit worden sind. Ich kann mich zu meiner Zeit noch erinnern, da musste man Schafe mit dem Helikopter retten oder man musste ihnen Futter bringen. Da haben wir in Innsbruck zum Beispiel organisiert, dass 1.600 Almen eine SMS bekommen, computergeneriert, wenn eine massive Front hereinkommt. So werden die Almer vorgewarnt und können Maßnahmen treffen." Karl Gabl, Meteorologe

Auch wenn viele seinen Namen mit Wetterprognosen und der Beratung großer Alpinisten verbinden: Im Alter von15 Jahren begann er selbst mit dem Bergsteigen, durchstreifte die Alpen und die Berge der Welt. Er durchstieg die Nordwände von Ortler, Königsspitze und Große Zinne, war auf dem Kilimandscharo und schon 1970 auf Expedition am Hindukusch, am Nioshaq auf 7.492 Meter Höhe. Mit 66 Jahren musste es noch mal ein Siebentausender sein, der Putha Hiunchuli in Nepal.

"Natürlich gehört der Tod auch zum Bergsteigen"

Ohne seine Prognosen hätte es weniger Erfolge in den Bergen gebeten, aber auch mehr Tote.

"Natürlich gehört der Tod auch zum Bergsteigen. Der Gipfelerfolg ist zwar auch wichtig, aber das Wichtigste ist, dass sie wieder gesund nach Hause kommen."