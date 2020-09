Arten der Hautallergien Neurodermitis und Nesselsucht

Die Nesselsucht gehört neben Neurodermitis und Schuppenflechte zu den am weitesten verbreiteten Hautkrankheiten in Europa.

Definition Nesselsucht



Die Nesselsucht ist eine "fehlerhafte Histaminreaktion". Histamin wird durch eine falsche Reaktion des Immunsystems auf einen eigentlich ungefährlichen Auslöser in großen Mengen freigesetzt. Dadurch wird im Körper die Durchlässigkeit der Blutgefäße der Haut erhöht, und es kommt zu Wassereinlagerungen – den Quaddeln.



Symptome der Nesselsucht



Typisches Symptom der Nesselsucht ist ein roter Hautausschlag, der meist stark juckt. Besonders typisch für die Nesselsucht ist das Wandern der Ausschläge: Sie verschwinden an einer Stelle und treten an einer anderen wieder auf. Schon Minuten nach dem Kontakt mit dem auslösenden Stoff entstehen juckende, rote Schwellungen, sogenannte Quaddeln. Aber anders als bei der Kontaktallergie oder der Neurodermitis reißt die Haut nicht auf. Die Quaddeln können sich über den ganzen Körper ausbreiten. Nach einer Zeit bilden sie sich meistens wieder zurück.



Auslöser der Nesselsucht



Sowohl Nahrungsmittel als auch Medikamente, Tierhaare, Pflanzen, Pollen oder Insektenstiche können Nesselsucht auslösen. Aber auch Wärme, Kälte und Druck können die Ursache sein. In vielen Fällen wird keine (allergische) Ursache gefunden.