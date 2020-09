Hoffnung auf Heilung Behandlung von Hautallergien

Epikutantest



Bei Kontaktallergien, etwa gegen Substanzen aus Kosmetika oder Schmuck, kommt der Epikutantest zum Einsatz. Dafür wird das verdünnte Allergen mit einem Pflaster aufgetragen und dringt in die Haut ein. Nach zwei bis drei Tagen überprüft der Arzt, ob und wie die Haut reagiert hat.



Pricktest



Häufiger genutzt wird der sogenannte Pricktest. Er hilft bei Verdacht auf eine Soforttyp-Allergie (beispielsweise die Nesselsucht) weiter, auf die der Körper unmittelbar durch Abwehrsymptome reagiert. Dabei werden in zwei Reihen Testflüssigkeiten auf die angeritzte Haut aufgetragen. An der Einstichstelle zeigt eine Quaddel bereits nach 20 Minuten eine Reaktion des Körpers an. So kann festgestellt werden, ob eine Sensibilisierung auf Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Nahrungsmittel oder Medikamente besteht. Viele Betroffene reagieren nicht nur auf einen einzelnen Stoff, sondern auf mehrere zugleich. Das erschwert die Ursachensuche.



Bluttest



Die auch molekulare Diagnostik genannte Untersuchung zielt auf Antikörper vom Typ IgE, den das Immunsystem gegen vermeintlich gefährliche Stoffe produziert. Mit dem Bluttest kann der Arzt die Menge dieser spezifischen Antikörper auf bestimmte, bereits verdächtige Stoffe feststellen.