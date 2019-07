Haarausfall Warum wir Haare verlieren

Am zweithäufigsten tritt der kreisrunde Haarausfall auf (Alopecia areata). Hier handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Haarwurzeln 'gelähmt', aber nicht zerstört werden. Deshalb können die Haare, die hier oft sehr rasch fleckenweise ausfallen, auch durchaus wieder nachwachsen. Heilungsmöglichkeiten gibt es hier allerdings kaum. Meist bleibt nur der Austausch mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe.

Seltenere Gründe für Haarausfall

Eine dritte Form ist diffuser Haarausfall, der verschiedenste Ursachen haben kann, wie z.B. Eisenmangel, eine Schilddrüsen-Funktionsstörung, eine Syphilis-Infektion oder Hautkrankheiten wie die sogenannte 'Knötchenflechte' (lichen ruber). Seltener sind genetische Störungen, die die Haarstruktur schädigen oder das Haarwachstum ganz verhindern oder Pilzinfektionen, etwa durch Kleintiere wie junge Katzen oder Meerschweinchen (vor allem bei Kindern).

Prävention bei Haarausfall

Es gibt kaum Möglichkeiten, Haarausfall präventiv entgegenzuwirken. Ausnahme: Frauen sollten auf eine ausreichende Eisenzufuhr über die Ernährung achten. Ein Zusammenhang zwischen Stress und Haarausfall ist bislang nur eine Hypothese.

Therapie bei Haarausfall

Es gibt einige wenige therapeutische Methoden, die bei Glatzenbildung bzw. Haarlichtung aufgrund von erblich bedingtem Haarausfall tatsächlich helfen können. Als erstes ist hier minoxidilhaltiges Haarwasser zu nennen. Minoxidil weitet die Gefäße und verbessert dadurch die Nährstoffversorgung der Haare, was den Haarverlust bremst. Gegen Glatzenbildung beim Mann gibt es des Weiteren noch die 'Glatzenpille' Finasterid, sowie gegen Haarverlust bei Frauen sogenannte 'antiandrogene Pillen', die die Testosteron-Wirkung hemmen.

Wichtig: Es handelt sich jeweils nur um Symptomtherapien. Die genetischen Ursachen für Haarausfall können nicht bekämpft werden.

Andere Erkrankungen der Haare

Erkrankungen der Haare sind meist Schädigungen der Haarwurzel, viel seltener Störungen in den Haarschäften. Eine seltene Anomalie der Haarschäfte ist beispielsweise das sogenannte 'Struwwelpeter-Syndrom'. Hier hat der Haarfaden eine Art Furche, so dass das Haar kaum frisiert werden kann, sobald es etwas länger ist. Mangelerscheinungen an Vitaminen oder Mineralstoffen kommen bei uns fast nie vor.

Das Geschäft mit den Haarwuchsmitteln

Die Werbung preist mittlerweile Dutzende vermeintlicher Wundermittel gegen Haarausfall an. Praktisch bei keinem dieser Wässerchen und Tinkturen ist eine Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen.