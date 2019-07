Haarkosmetik Graue Haare, Schuppen, Transpantation

Haare transplantieren

Wenn Haare ausfallen, können sie von woanders an die kahlen Stellen transplantiert werden. Medizinisch notwendig ist das jedoch fast nie. Und es ist Vorsicht geboten: Wenn Haare vom Hinterkopf nach oben verpflanzt werden, ist der Heilungsverlauf oft schlecht und das Ganze sieht am Ende häufig unästhetischer aus als vorher.

"Ich finde, Männer sollten zu ihrer Glatze stehen bzw. rechtzeitig zum Arzt gehen, um mit seriösen Mitteln den Haarausfall zu bremsen. Davon, Haare aus anderen Körperregionen, wie etwa dem Intimbereich, auf den Kopf zu verpflanzen, rate ich aus ästhetischen Gesichtspunkten ab." Prof. Hans Wolff, Leiter der Haarsprechstunde am Hautklinikum der LMU München.

Graue Haare

Ob und wann unsere Haare 'grau' werden, ist genetisch festgelegt. Jedes Haar hat eine Art Pigment-Lebenszeituhr, die bestimmt, wie lange das Melanin, der Farbstoff in unseren Haaren, produziert wird. Warum diese Uhr bei manchen Haaren länger läuft als bei anderen, ist bislang nicht bekannt.

"Der Eindruck, dass Haare grau sind, entsteht nur aus der Mischung aus weißen und voll pigmentierten Haaren, die sich auf unserem Kopf bildet. 'Graue' Haare gibt es eigentlich nicht." Prof. Hans Wolff, Leiter der Haarsprechstunde am Hautklinikum der LMU München.

Haare färben

Die meisten chemischen Haarfärbemittel, die im Handel angeboten werden, sind bedenkenlos zu empfehlen. Häufig enthalten pflanzliche Mittel sogar mehr Allergene als die synthetische Konkurrenz.

Achtung: Vorsicht beim Haare glätten oder Zöpfe zu fest flechten! Dauerhafter Zug schädigt den Haarfollikel und kann zu Haarausfall führen!

Schuppen im Haar

Bilden sich auf der Kopfhaut Schuppen, gilt es zu unterscheiden: Handelt es sich um trockene Schuppung infolge einer allergischen Reaktion, eines Ekzems oder einer Neurodermitis, muss gezielt behandelt werden. Entstehen Schuppen jedoch durch fettigere Kopfhaut im Zusammenwirken mit harmlosen Hefepilzen auf dem Kopf, genügt meist die Verwendung eines handelsüblichen Anti-Schuppen-Shampoos, etwa mit dem Wirkstoff Zinkpyrithion.

Tipp: Ruhig öfter die Haare waschen (mindestens ein- bis zweimal pro Woche bis zu täglich). Das pflegt und schadet den Haaren überhaupt nicht!

Wann müssen Haare runter?

Früher mussten Kindern häufig die Haare geschoren werden, wenn beispielsweise in Schule oder Kindergarten Läuse herumgingen. Aufgrund stark verbesserter Anti-Läuse-Mittel ist das heute kaum mehr notwendig. Gleiches gilt bei Pilzbildung auf der Kopfhaut. Einzig bei schweren Entzündungen in diesem Bereich kann es manchmal sinnvoll sein, Haare per Epilation zu entfernen, um den Heilungsprozess zu fördern.

Nachhaltige Haarentfernung

Haare außerhalb des Kopfes sind heute bei Vielen – Frauen, aber zunehmend auch Männern – eher unerwünscht. Deshalb sind die Methoden der Haarentfernung auch immer raffinierter und effektiver geworden. Neben der klassischen Rasur, die alle paar Tage wiederholt werden muss, gibt es den Weg der Haarentfernung mit Hilfe von heißem Wachs. Dieser ist deutlich nachhaltiger (drei bis vier Wochen), aber auch schmerzhafter.

Haare weglasern

Noch nachhaltiger ist es, sich die Haare mit einem Laser oder Blitzlampen entfernen zu lassen. Dadurch werden die Haarwurzeln häufig bereits nach sechs bis zehn Behandlungen dauerhaft zerstört. Allerdings ist diese Methode nicht immer wirksam, teuer und kann Nebenwirkungen wie unschöne Narben oder Pigmentflecken hervorrufen.

Achtung: Die Laserbehandlung sollte besser von einem Hautarzt und nicht im Kosmetikstudio durchgeführt werden! Im schlimmsten Fall kann es zu Verbrennungen kommen!

Haarsprechstunde

Wer medizinische Fragen rund um das Thema Haare hat, kann in eine der wenigen Haarsprechstunden in Deutschland gehen – z.B. an die Hautklinik der LMU München. Allerdings sind diese Einrichtungen leider oft bereits auf Monate ausgebucht.