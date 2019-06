Bayerische Landesausstellung 2019/2020 "Hundert Schätze aus tausend Jahren"

18.05.19

Samstag Zeit für Bayern

(12.05/21.05 Uhr) Die Todesstunde des Königs und andere Geschichten aus dem neuen Museum der Bayerischen Geschichte:



Einen Überblick über 200 Jahre bayerischer Geschichte vom Königreich bis heute bietet das neue Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg. Ein Feature mit den Geschichten hinter den Objekten in der Dauerausstellung.

21.09.19

Samstag Zeit für Bayern

(12.05/Wdh. 21.05 Uhr) 10 Gesichter, 100 Schätze, 1.000 Jahre: Die Bayerische Landesausstellung in Regensburg:



Geschichten repräsentieren Geschichte. Geschichten, die Menschen und Dinge erlebt haben. Zur Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung 2019: Ein unterhaltsamer Überblick über Persönlichkeiten und Objekte aus 1.000 Jahren bayerische Geschichte – von 800 bis 1800.

23.09.19

Montag radioWissen

(09.05 Uhr) Eine Wiedertäuferin um 1500 – Susanna Daucher:



Wer war Susanna Daucher? Die gebürtige Augsburgerin schloss sich 1527 der Täuferbewegung an, einem radikalen Flügel der Reformation. Die Täufer wurden in Süddeutschland verfolgt – auch Susanne entging nicht einem Prozess.



Humanismus in Bayern – Peutinger, Aventinus & Co.:



Bayern gilt nicht gerade als Hochburg des Humanismus. Zu Unrecht. Namen wie Konrad Celtis, Aventinus, Konrad Peutinger oder Willibald Pirckheimer beweisen, dass in Bayern Humanisten von Rang gelebt und gewirkt haben.

27.09.19

Freitag radioWelt

(06.05/13.05/17.05 Uhr) Kostbarkeiten aus Bayerns Geschichte:



Was der Stiefel einer Moorleiche, ein Walschulterblatt und eine Trommel über 1.000 Jahre bayerische Geschichte zu erzählen haben, erfahren Sie den ganzen Tag über in der Sendung radioWelt. Reporter lassen Exponate sprechen und tauchen ein in weit zurückliegende Jahrhunderte.

27./28.09.19

Freitag/Samstag Nahaufnahme

(Fr. 15.30/Wdh. Sa. 14.30 Uhr) 100 Schätze aus Regensburg – zur Entstehung der Bayerischen Landesausstellung:



Eine Ausstellung bedeutet einen großen logistischen und kuratorischen Aufwand. Die Sendung begleitet die Macher der Bayerischen Landesausstellung beim Zusammenstellen der Exponate und ist dabei, wenn die Gegenstände ins Museum kommen.

09.12.19

Montag radioWissen

(09.05 Uhr) Ungewollt schwanger um 1700 – Katharina Hochstrasser:



Die niederbayerische Bauerntochter Katharina Hochstrasser wurde 1732 verurteilt wegen "Leichtfertigkeit", das heißt wegen vorehelichem Sex. Die Folgen: Schandgeige und Geldstrafe.



Kulturgeschichte des Findelkinds – ausgesetzt und aufgezogen:



Vor der Entwicklung zuverlässiger Verhütung war das Aussetzen von Kindern keine seltene Praxis. Erst im 18. Jahrhundert entstanden in Europa Heime für Findlinge.