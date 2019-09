Die Bayerische Landesausstellung in Regensburg: 10 Gesichter, 100 Schätze, 1000 Jahre

"Ganz wichtig ist, eine der wichtigsten Tugenden des Ausstellungsmachens ist der Mut zur Lücke, den man auch haben muss, man muss auswählen, man muss schauen, was sind wichtige Objekte, was sind spannende Objekte, was sind Exponate, die die Besucher besonders interessieren. Eines meiner Lieblingsstücke ist der Erdglobuspokal den man Gustav Adolf geschenkt hat in Nürnberg 1632, anrührend finde ich aber auch was ganz, ganz einfaches, was wir in der letzten Abteilung zeigen, ein Findelkindzettel aus der Zeit um 1800 in München wo eine verzweifelte Mutter das Kind abgelegt hat mit einem Zettel: „Bitte kümmert euch um mein Kind, ich kann es leider nicht.“ und das ist eine spannende Geschichte die man dazu erzählen kann, weil die Kinder wurden dann danach benannte, wo sie gefunden wurden, also bei der Stiege, dann hieß der eben Stiegler."