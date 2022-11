Bayern lesen: Eine Bayerische Bücherschau

Ein Lebenszyklus: Fotografien von Blättern sind in der Amalienpassage in München ausgestellt. Sebastian Fink zeigt in einer der Vitrinen schwarz-weiß Fotografien von Blättern. Eine poetische Auseinandersetzung des Autodidakten mit dem Blatt, den Lebensadern, der Vergänglichkeit, dem Leben.

Doch Bücher müssen gar nicht aus Papier sein. Ruth Feile näht in ihrer Münchner Werkstatt Kinderillustrationen. Ein Besuch an einem Besonderen Schreibtisch. Ein Legastheniker schreibt ein Buch und animiert zum Vorlesen und ein Buchkritiker verrät ein wenig von seiner Arbeit. Weitere Büchertipps in der neuen Ausgabe.