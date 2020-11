Bayern lesen: Bayerische Bücherschau im Herbst

Bücher muss man riechen können. Ob bayerische Verlage sich für die olfaktorische Seite ihrer Produkte interessieren wissen wir nicht. Sicher aber ist, dass jedes einzelne Buch in unserer Sendung anders riecht und eine ganz eigene Buchpersönlichkeit darstellt.

"Es ist idiotisch, sieben oder acht Monate an einem Roman zu schreiben, wenn man in jedem Buchladen für zwei Dollar einen kaufen kann." Mark Twain

Tatsächlich: Bücher schreiben ist schwere Arbeit; Bücher kaufen dagegen das reine Vergnügen. Aber bitte nicht online, sondern in der Buchhandlung: Stöbern, Finden, sich inspirieren lassen - wie gesagt: Bücher muss man riechen können. Wir bieten Ihnen in der Herbstausgabe von Bayern lesen wieder einen Überblick über die Produktion bayerischer Schriftsteller, Sachbuchautoren und Verlage. Bücher zum Selberlesen und als Geschenkidee für Weihnachten. Wie immer gepackt in sieben Bücherkisten - Neuerscheinungen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken.