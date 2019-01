Weiberfasching im Deutschen Theater Mit BAYERN 1 Fasching feiern

Am 28.02.2019 feiern wir den BAYERN 1 Weiberfasching im Deutschen Theater in München mit richtig guter Musik und der ein oder anderen Überraschung. Und was ein richtiger Weiberfasching ist, der startet auch erstmal nur mit den Damen: Die Männer werden zum Start von ihren Begleiterinnen getrennt - und erst einmal im historischen Silbersaal "geparkt". Später kommen die Herren der Schöpfung freilich zum Feiern dazu, in den Hauptsaal des Deutschen Theaters.

Mit der besten Musik abfeiern

BAYERN 1 Moderatorin Susanne Rohrer

Für die beste Musik sorgen unsere BAYERN 1 DJs Jürgen Kaul und Achim Zeppenfeld, die BAYERN 1 Band sowie Gary & Gerry. Durch den Abend führt Sie unsere BAYERN 1 Moderatorin Susanne Rohrer.

Die Bands beim BAYERN 1 Weiberfasching

BAYERN 1 Band

Für den richtigen Partysound im großen Ballsaal sorgt die BAYERN 1 Band. Mit der besten Musik für Bayern haben sie von Disco-Hits über Rockklassiker bis hin zu aktuellen Hits alles im Repertoire. Zu Beginn des Abends wird die BAYERN 1 Band exklusiv den Damen einheizen, danach natürlich auch den Herren.

Gerry & Gary

Auch der Party-Act der Extraklasse Gerry & Gary sind im Deutschen Theater mit von der Partie. Die Spontanität der beiden Frontsänger setzt mit ihrer Programmvielfalt neue Maßstäbe! Seit 18 Jahren heizen die Frontsänger "Gerry & Gary" mit Vielseitigkeit ihrem Publikum ein.

Die DJs beim BAYERN 1 Weiberfasching

BAYERN 1 DJ Jürgen Kaul

BAYERN 1 DJ Jürgen "Kauli" Kaul hat seinen gesamten Plattenschrank im Gepäck, damit wird er zu Beginn den Männern im Silbersaal den passenden Sound liefern. "Mein Musikkoffer für den Abend bietet alles, was die 70er und 80er hergeben – zum Tanzen auf ABBA und die Bee Gees, zum Rocken mit Queen und Tina Turner, zum Spaß haben mit der Neuen Deutschen Welle und Party-Klassikern wie YMCA. Aber auch Titel aus den aktuellen Charts dürfen natürlich nicht fehlen", so der DJ.

BAYERN 1 DJ Achim Zeppenfeld

Alle Gäste dürfen sich auf viele weitere Überraschungen und Showacts freuen, vor allem wenn die Herren später mit den Damen im großen Saal zusammen feiern.