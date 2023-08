Radiopreis Susanne Rohrer als beste Moderatorin für den Radiopreis nominiert

Das gesamte Team von BAYERN 1 freut sich sehr mit Susanne Rohrer. Sie moderiert seit vielen Jahren für den Bayerischen Rundfunk und begleitet den Freistaat seit 2016 in BAYERN 1 am Nachmittag von 13 bis 17 Uhr durch die zweite Hälfte des Tages. Sie ist klug, witzig, immer sehr gut vorbereitet und äußerst schlagfertig. Ihr Lachen und ihre gute Laune sind einfach ansteckend. Sie ist nicht nur eine kritische Journalistin und eine tolle Kollegin, sondern auch unsere souveräne Kapitänin im Redaktions-Eisstockschießen und Autofachfrau.

"Ich zahle gerade, spreche mit der Kassiererin, da spricht mich ein Mann mit leuchtenden Augen an und sagt: SIE sind Susanne Rohrer – und IHRE Stimme ist die, wegen der ich noch hier bin. Ich lag im Wachkoma im Krankenhaus und meine Familie hat mir ein Radio ans Bett gestellt. Das einzige, an das ich mich überhaupt erinnere, ist Ihre Stimme – und die hat mich wieder zurückgeholt. DAS IST RADIO!!!'"

Deutscher Radiopreis

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands ausgezeichnet. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Am Donnerstag, 7. September, wird der Deutsche Radiopreis verliehen.

Radiopreis-Nominierung Susanne Rohrer als beste Moderatorin

"Ihre Höreransprache ist so direkt und persönlich, dass man sich immer gemeint fühlt. So gut ist sie darin, Stimmungen on air zu kreieren. Sie verbreitet gute Laune, ihr Lachen ist häufig echt ansteckend und das Bemerkenswerte dabei: vollkommen ungekünstelt. Ihr ehrliches Interesse an Menschen tritt hervor und sie hat viel Liebe zum Detail, liefert kreative Anmoderationen, wenn es um Musiktitel geht. Und sie ist super schlagfertig, ihr Humor, der immer warmherzig ist, ihr satirisches Talent kommt in vielen Moderationen zum Zuge. Das ist ein sehr, sehr herausragendes Gesamtpaket." Begründung von Torsten Zarges, Vorsitzender der vom Grimme-Institut berufenen, unabhängigen Jury und Nominierungskommission des Deutschen Radiopreises