Sascha Hehn in den 80ern So haben ihn viele seiner weiblichen Fans noch in Erinnerung: braun gebrannt, volles Haar und ein verschmitzter Blick - und ab und zu oben ohne. Am 11.10.1954 erblickte der Schauspieler und Frauenschwarm das Licht der Welt. Das feiern wir mit diesen Bildern.