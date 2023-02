Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien Wie Sie jetzt am sinnvollsten helfen können

Das Mitgefühl für die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei und Syrien ist groß. Viele Menschen wollen helfen. Was Sie jetzt tun können, damit vor Ort bestmöglich geholfen werden kann.

Es ist eine humanitäre Katastrophe, die sich derzeit in der Türkei und in Syrien abspielt. Das Erdbeben hatte in den beiden Ländern am Morgen des 6. Februar für unvorstellbare Zerstörung gesorgt. Das große Leid vor Ort bewegt die Menschen. Auch hier in Bayern gibt es viele türkisch-stämmige Familien, die um ihre Angehörigen bangen. So wie BAYERN 1 Hörerin Seda Wintermayr. Sie hat Verwandte in der Türkei, im Erdbebengebiet in Haya. Ihr Onkel konnte nach einigen Tagen lebend geborgen werden, ihr Cousin hat in einer Nachricht an sie davon berichtet, dass die Helferinnen und Helfer vor Ort "mit bloßen Händen nach den Menschen" graben, weil es an Unterstützung und Hilfe mangelt.

"Geldspenden sind ganz klar die bessere Wahl"

Viele Menschen wollen jetzt spenden. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche BAYERN 1 Hörerinnen und Hörer gemeldet und sich erkundigt, wie sie denn in der aktuellen Situation am besten helfen können. Wir haben bei Burkhard Wilke nachgefragt. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und hat eine wichtige Botschaft: "Sachspenden hier in Deutschland zu leisten und zu spenden halten wir in aller Regel für überhaupt nicht sinnvoll."

Sachspenden, so erklärt Burkhard Wilke, werden an vielen Orten und in vielen Ländern gleichzeitig auf den Weg gebracht und verstopfen vor Ort die wenigen und beschädigten Transportwege. Außerdem entstehen beim Transport hohe Kosten, teilweise auch für die Lagerung.

Sachspenden von und für Menschen, die sich bereits in Deutschland aufhalten, hält Wilke dagegen für durchaus hilfreich und empfiehlt, ausgediente Möbel und Kleidung an gemeinnützige Möbel- und Kleiderkammern zu geben. "Aber bei der internationalen caritativen Hilfe sind die Geldspenden, gerade aus der großen Enfernung wie hier aus Deutschland, ganz klar die bessere Wahl", sagt Burkhard Wilke.

Gemeinsam sammeln und Gutes tun

Und er hat auch einen Tipp für alle, die jetzt gerne tätig werden wollen: Wie wäre es damit, bei einer schönen Gemeinschaftsaktion Spenden für die Betroffenen zu sammeln? Das könnte der Kuchenverkauf am Rathausplatz sein oder das Konzert in der Schulturnhalle. So kommen zwei wichtige Aspekte zusammen: Erstens kann es sehr verbindend und schön sein, gemeinsam etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Zweitens können die Hilfskräfte vor Ort, in der Türkei und in Syrien, am besten einschätzen, was gerade benötigt wird - und das dann mithilfe Ihrer Geldspenden beschaffen.