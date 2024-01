Rolling Stones Küche Jetzt wird die WG-Küche der Stones versteigert

Wo haben die Rolling Stones gewohnt?

Die Wohnung der Rolling Stones aus deren Anfangsjahren besitzen - wer davon träumt, der könnte nun ein gutes Stück Rockgeschichte, aber auch jede Menge Gilb und Dreck ersteigern. Denn die Rekonstruktion der Küche aus der Wohnung, in der die Stones zu Beginn ihrer Karriere im Londoner Stadtteil Chelsea gewohnt haben, wird nun versteigert. Derzeit ist ein Nachbau der Londoner Rolling-Stones-Wohnung im Groninger Museum in der Ausstellung "The Rolling Stones - Unzipped" zu sehen. Die Ausstellung, die noch bis zum 21. Januar 2024 geht, enthält neben der bescheidenen Behausung in der Londoner Edith Grove auch noch persönliche Aufzeichnungen der Bandmitglieder, ikonische Kostüme, Plakate, Alben sowie ihr Studio.