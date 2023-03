Dackel Ludwig Steffi Buchberger und ihr Dackel trösten Schwerkranke im Hospiz

Steffi Buchberger arbeitet seit mehr als elf Jahren im Elisabeth-Hospiz in Ingolstadt und sie hat einen treuen Begleiter an ihrer Seite, ihren Dackel Ludwig. Ludwig ist ein Zwergdackel, Glatthaar, und vier Jahre alt. Er ist ausgeglichen, kein Frühaufsteher, gehorsam, sehr menschenbezogen und verschmust. Und Ludwig ist bestens ausgebildet: Er hat seit Welpenalter an mehreren Erziehungskursen teilgenommen und, da er als Dachshund einen Jagdtrieb hat, ein Anti-Jagdtraining absolviert. Er hat die Begleithund-Ausbildung hinter sich und die Begleithund-Prüfung aktuell vor sich. Dass er mit ins Hospiz gehen würde, war von Anfang an geplant, aus dem Wurf suchten sich Steffi Buchberger und ihr Mann absichtlich den ruhigsten Welpen aus.