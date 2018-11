BAYERN 1 präsentiert Bon Jovi - This House Is Not For Sale Tour

Bereits fünfmal sind Bon Jovi im Olympiastadion aufgetreten. Einige der gefeiertsten Konzerte ihrer Karriere haben Bon Jovi hier gespielt. 2003 verewigten die Rockmusiker als Zeichen der Verbundenheit ihre Handabdrücke und Jon auch seine Sonnenbrille im Zement des Stadions. Jetzt kehren Bon Jovi zurück und spielen am 5. Juli 2019 dort ihr einziges Konzert in Süddeutschland im Rahmen ihrer "This House Is Not For Sale Tour".

Der Erfolg des letzten Albums und weltweiten Chartstürmers "This House Is Not For Sale" war der Höhepunkt einer turbulenten Zeit in der mehr als drei Jahrzehnte umspannenden Bandkarriere. Das Album war ein trotziges Statement. Die Veröffentlichung markierte den Absprung in eine neue Ära für Jon Bon Jovi und seine Band.

Die Band hat sich weiterentwickelt und besteht neben Jon aus den Originalmitgliedern David Bryan und Tico Torres sowie dem langjährigen Bassisten Hugh McDonald, Co-Producer und Co-Songwriter John Shanks, Multi-Instrumentalist Bradley Everett und Leadgitarrist Phil X, der seit 2013 mit von der Partie ist.

Jon Bon Jovi

"Wir fühlen uns rundum neu belebt", erklärt Jon. "Ein gestärktes Line-Up, das jeden Abend killt. Wir klingen besser als je zuvor und genießen jede Minute. Wir gehen als Band raus, inspirieren uns gegenseitig und die Fans und haben die beste Zeit unseres Lebens."

Die kommende Tour konzentriert sich auf die Musik und die Songs, die Bon Jovi über 130 Millionen Albumverkäufe bescherten. Neben Klassikern wie "You Give Love A Bad Name", "It’s My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says You Can’t Go Home", "Always", "Have A Nice Day" oder natürlich "Livin‘ On A Prayer" kann die Band aus rund 95 Songs wählen und das Set immer wieder neugestalten.

Wir freuen uns auf das Konzert im Münchner Olympiastadion.

Termin und Tickets

Freitag, 05. Juli 2019 München, Olympiastadion



Tickets unter brticket.de .

