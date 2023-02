BAYERN 1 Hautnah mit Depeche Mode Erleben Sie Depeche Mode ganz exklusiv

Erleben Sie Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode am 19. Februar 2023 in der bayerischen Landeshauptstadt bei einem exklusiven Live Set. Um die Wartezeit auf das neue Album "Memento Mori" zu verkürzen, das am 24. März erscheint, kommt die Band für ein einstündiges, einzigartiges und sehr intimes Event nach München, in eine noch geheime Location. Dort spielen Depeche Mode zwei noch nicht veröffentlichte Songs vom neuen Album, es gibt auch einen ganz persönlichen Talk mit Dave und Martin und BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn auf der Bühne, bei dem er der Band auch Ihre Fragen stellen wird.