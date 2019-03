Serie // "Patchwork Gangsta" Dieser Serie kann auch ein richtig guter Rapper nicht mehr helfen

Nach "4 Blocks", "Blockbustaz" und "Dogs of Berlin" ist in Deutschland ziemlich klar: Serien im Rap-Umfeld funktionieren wie geschnitten Brot. Bei dieser neuen Webserie von funk geht das Konzept aber nicht auf.

Diese Serie gehört auf eure Watchlist, wenn... ihr keine Fremdschamschmerzgrenze habt, wie "Stromberg" und ihr auf talentierte Rapper steht, die auch noch schauspielern können – wie Childish Gambino in "Atlanta". Vielleicht guckt ihr aber einfach gern Webserien wie "Wishlist".

__________________________________________________________________________________________________________

Franz Bonz hat ein Anal-Geschwulst. Mitten im Zentrum, sozusagen. Aber: Es ist immerhin kein Krebs. Bonz dreht trotzdem frei wie ein badischer Walter White. Seine Frau will Urlaub, seine pubertierenden Kinder finden ihn ätzend, sein Job in der Bank ist so langweilig, dass er ständig fiese Sprüche austeilt: Franz Bonz hat die Nase voll von seinem Leben. Vor lauter Normalität steht er kurz vorm Nervenzusammenbruch.

Alles ändert sich, als Amir Abbas in sein Leben tritt. Mit Motorradhelm auf dem Kopf, einer Waffe in der Hand und zitternden Händen steht er am Schalter – und will die Bank ausrauben. Amir ist ein drogendealender Rapper mit großen Ambitionen und einem ersten großen Hype bei Youtube. Blöderweise wurde ihm seine Ware im Wert von 40 Tausend Euro geklaut und er steht jetzt beim eiskalt-mordenden Clanchef Yassin in der Kreide. Der Banküberfall soll’s richten – nur hat Amir die Rechnung ohne den Bankangestellten Franz Bonz gemacht. Statt den Alarm auszulösen, hebt der nämlich einfach die geforderte Summe vom Konto einer im Sterben liegenden alten Frau ab und macht einen Deal mit Amir: Bonz will die Hälfte vom Geld, sonst geht er zur Polizei.

Und schon nimmt das Chaos seinen Lauf. Der Bankmann zeckt sich in das viel aufregendere Leben von Rapper Amir und macht sich kurzerhand zu dessen Manager - ohne einen Funken Ahnung von Rap oder vom Musikbusiness. Anstand hat er eh nicht. Und das ist noch das kleinste Problem, denn die beiden legen sich auch noch mit einem arabischen Clan und "den Russen" an. Clans, Drogenkriminalität, brutale Schlägereien - "Patchwork Gangsta" sucht offensichtlich die Nähe zur Gangster-Serie "4 Blocks". Und genau wie da standen auch für "Patchwork Gangsta" diverse Rapper vor der Kamera, darunter der Düsseldorfer Hebasha als Amir Abbas und Cr7z in einer Nebenrolle.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. PATCHWORK GANGSTA | TRAILER #1

Die Serie ist aber kein hartes Drama, sondern eine Dramedy. Leider ist der Humor hier aber nicht besonders clever – statt auf Kosten von Volltrottel Franz Bonz zu gehen, gibt dessen grenzenlose Ignoranz den Zuschauern quasi einen Freifahrtschein über sein fatshaming und die rassistischen, sexistischen Sprüche zu lachen. Alle Figuren in "Patchwork Gangsta" sind Karikaturen und Klischees, die zumindest in den ersten Folgen auch nicht gebrochen werden. Die Männer mackern, die Frauen schweigen, zetern und frotzeln. Bei einer Serie vom öffentlich-rechtlichen Jugendangebot funk hätte ich mir wirklich ein differenzierteres Frauenbild gewünscht.

Drei Gründe mal reinzuschauen gibt es trotzdem. Erstens: Hauptdarsteller Haben Tesfai alias Habesha, der hat als Rapper und Schauspieler richtig was drauf. Zweitens: die Stimme von Spongebob, Santiago Ziesmer, ist als nervtötender Bankkollege auch dabei. Und der dritte Grund reinzuschauen: Es kostet ja nix.

"Patchwork Gangsta" könnt ihr bei Youtube streamen. Jede Woche kommen neue Folgen.

Bock auf Serien? Den PULS Serienpodcast "Skip Intro" könnt ihr hier abonnieren.

Sendung: Hochfahren, 27.03.2019 - ab 7 Uhr.