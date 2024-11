Wann ist der 1. Advent und woher stammt der Adventskranz-Brauch?

Der erste Adventskranz sollte die Ungeduld mildern

Um die Ungeduld der Kinder zu mildern und ihnen die Vorfreude auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu, auch sinnlich erlebbar zu machen, begann Wichern im Jahr 1839 damit, ab dem ersten Adventssonntag bis zum Heiligen Abend täglich eine Kerze anzuzünden.

Der erste Adventskranz bestand aus einem zwei Meter großen hölzernen Wagenrad, das Wichern am 1. Advent 1839 als Leuchter an die Decke hing. Es war mit Tannenzapfen, roten Kerzen für jeden Werktag und dicken weißen Kerzen für die Sonntage geschmückt. Die Kerzen sollten Licht in die dunkle Zeit bringen und stehen als Symbol für Jesus als "Licht der Welt". Die kreisrunde Form des Kranzes symbolisiert die Ewigkeit, das ewige Leben.