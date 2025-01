Spektakulärer Fund: Antike Luxustherme in Pompeji freigelegt

Wellness im Privat-Spa für die High Society vor knapp 2.000 Jahren - so könnte man zusammenfassen, worauf Archäologen in den Resten der antiken Stadt Pompeji jüngst gestoßen sind: Sie entdeckten die Überreste einer privaten Therme. Das ausgegrabene Badehaus ist möglicherweise das größte, das jemals dort gefunden wurde und es ist sehr gut erhalten.

Für Gabriel Zuchtriegel, den Direktor des archäologischen Parks von Pompeji, ein spektakulärer Fund: "Wir haben hier den vielleicht größten Thermalbereich in einem Privathaus in Pompeji. Mit Platz für 30 Personen und einem Angebot wie in öffentlichen Thermen."

Luxus-Spa mit Sauna und Pool

Die Therme beinhaltet mehrere Räume mit Wasserbecken, farbige Wandmalereien, Mosaikböden aus Marmor: Gäste konnten in einem mit Dampf beheizten Raum schwitzen, sich in einem großen Wasserbecken abkühlen oder in einem warmen Nebenraum entspannen, plaudern, sich massieren lassen.

Das Anwesen gehörte möglicherweise einem einflussreichen Politiker aus Pompeji. Das Bad ist Teil eines ganzen schon freigelegten Häuserblocks inklusive Wäscherei, Bäckerei und dem großen Privathaus. Es ist nahezu perfekt erhalten durch die Asche des Vesuv-Ausbruchs im Jahr 79 n. Chr.

Mein Haus, mein Pool - Die Therme als Treffpunkt für die Reichen

Nur eine Mauer trennt die private Therme von einem Bankettsaal, den die Forscher bereits im Vorjahr freigelegt hatten. Ein Zeichen dafür, wie sehr reiche Römer ihre Villen auch als Bühne nutzten: "Die Besitzer konnten so ihren Reichtum zeigen und ihre Gäste zu einem schönen Wellness-Erlebnis in ihrem Haus einladen", erklärt der Direktor des archäologischen Parks, Zuchtriegel.

Einflussreiche Menschen trafen sich bei gutem Essen und in entspannter Atmosphäre – eigentlich nicht viel anders als heute.