ILLUSTRATION - Eine Frau verbindet am 09.10.2019 in Hamburg in einer Wohnung ihre eigene Verlezung

18.09.2024

Oft unterschätzt: Blutvergiftung mit Spätschäden

Rund 75.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an einer Sepsis, also an einer Blutvergiftung. Sie ist damit die dritthäufigste Todesursache überhaupt. Wer überlebt, hat häufig bleibende Einschränkungen im Alltag.