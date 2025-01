Europas Frauen ist Abtreibung vielfach verwehrt

Um Frauen dabei zu helfen, diese Einschränkungen zu überwinden, gründeten Aktivistinnen Ciocia Czesia (Tante Tschechin), eine Initiative, die es Frauen ermöglicht, für den Eingriff nach Tschechien zu reisen. In einem Interview mit Česká Televize für A European Perspective erklärt die Mitbegründerin Jolanta Nowaczyk: "In späteren Stadien der Schwangerschaft kann eine Reise ins Ausland für einen Schwangerschaftsabbruch die einzig mögliche Wahl sein.

So wird beispielsweise in der Regel in der 15. oder 16. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass der Fötus missgebildet ist, was für die Einnahme von Pillen etwas zu spät ist. In solchen Fällen reisen sie in der Regel in Länder wie Tschechien, die Niederlande oder das Vereinigte Königreich". Die Reise ist jedoch nicht für alle möglich. Die 44-jährige Magdalena aus Torun erinnert sich:

"Meine erste Abtreibung hatte ich im Alter von 24 Jahren, mit Medikamenten, die ich in einer Zeitungsanzeige gefunden hatte. Sie wurden als 'Wiederherstellung der Menstruation' verkauft. Insgesamt habe ich fünf Mal abgetrieben, und zwar immer zu Hause, allein, mit Pillen, die ich im Internet gekauft habe. Ins Ausland zu reisen war für mich nie eine Option, das konnte ich mir finanziell nicht leisten." Magdalena aus Torun

"Nur Frauen, die das Geld haben, an einen anderen Ort zu reisen, sich [von der Arbeit] freistellen zu lassen und für das Hotel und den Eingriff bezahlen können, können dies sicher und schnell tun", kommentiert Nika Kovač von der Kampagne "My Voice, My Choice". Mit dieser Initiative soll sichergestellt werden, dass alle Frauen in der EU freien Zugang zu sicheren Abtreibungsdiensten haben, unabhängig davon, wo sie leben.

"Die Situation in Europa ist viel schlimmer, als wir dachten", sagt Kovač über die Recherchen der Kampagne zum Zugang zu Abtreibungsdiensten. "Zwanzig Millionen Frauen haben keinen Zugang zu einem sicheren und zugänglichen Schwangerschaftsabbruch." Eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf EU-Ebene ist keine Option, da die Abtreibungsgesetze gemäß den EU-Verträgen weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fallen. Stattdessen zielt die Petition auf Maßnahmen ab, die den grenzüberschreitenden Zugang für Frauen in Ländern mit restriktiven Gesetzen ermöglichen. Im Dezember 2024 hat die Kampagne "My voice, my choice" eine Million Unterschriften zur Unterstützung des vorgeschlagenen EU-weiten Abtreibungsgesetzes gesammelt.