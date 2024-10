Stadt Schweinfurt: Käufer für Galeria-Kaufhof-Gebäude gefunden

Für das seit Mitte Januar 2024 leerstehende Galeria-Kaufhof-Gebäude am Rand der Schweinfurter Innenstadt gibt es einen Käufer. Das teilt die Stadt Schweinfurt mit. Demnach kauft der Duisburger Projektentwickler "Fokus Development" das Gebäude und den Grund. Geplant ist laut der Stadt Schweinfurt, die bestehenden Gebäude inklusive Parkhaus größtenteils abzureißen und durch drei neue Bauten zu ersetzen.

Gebäude für Einzelhandel, Wohnen Büros und Hotel

In den Neuen Gebäuden soll ein Mix aus Wohnen, Büros und Hotel realisiert werden. Auf einem kleinen Teil der Fläche soll auch Einzelhandel stattfinden können. In dem ehemaligen Verwaltungstrakt von Galeria Kaufhof sind laut Stadt Schweinfurt Studentenwohnungen geplant.

Wie der BR berichtete, endete am 31.1.2024 offiziell der Mietvertrag von Galeria Karstadt Kaufhof in der markanten Kaufhaus-Immobilie in Schweinfurt. Am 17.1.2024 war das Kaufhaus nach fast 60- jährigem Bestehen endgültig geschlossen worden. Zuletzt waren in dem Kaufhaus noch rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Entscheidung zur Schließung März 2023

Mitte März 2023 hatte das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof entschieden, zehn Warenhäuser in Bayern zu schließen. Mit dabei war das Haus in Schweinfurt. In Unterfranken gibt es noch Häuser in Würzburg und Aschaffenburg.

Das Kaufhaus in Schweinfurt wurde am 29. Oktober 1964 von Horten eröffnet. Damals arbeiteten in dem Kaufhaus rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ab 1996 gehörte das Kaufhaus zu Kaufhof.