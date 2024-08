Spezialisten für den Raumklang – Dolby expandiert in Nürnberg

Angefangen hat alles 2007 mit einer Firmenübernahme – da hat Dolby ein Start-up in Nürnberg übernommen. Mittlerweile hat sich die Filiale zum größten Standort in Deutschland entwickelt. Von den rund 2.000 Beschäftigten, die die Firma aus San Francisco hat, arbeiten gut 100 in Nürnberg. Vor ein paar Wochen haben sie neue Räumen bezogen, am Marienbergpark in der Nähe des Nürnberger Airports - mit neuen Labors und Arbeitsräumen.

"Wir machen hier Forschung, Entwicklung, Engineering, Produktdesign, Geschäftsfeldentwicklung für Automotive", erklärt der Leiter der Nürnberger Dolby-Niederlassung, Andreas Ehret. "Wir sind hier ein sehr wichtiger Standort sowohl für Deutschland als auch global." Denn sie entwickeln hier Produkte für einen globalen Markt.

Soundstandards für Filme, Musik und den Raumklang in Autos

"Dolby Atmos" ist mittlerweile nicht nur ein Standard für Kinofilme, auch Streamingdienste und Musikproduzenten nutzen dieses Format für ihre Produkte. Und darauf setzt die Firma auch in weiteren Gebieten. In Nürnberg forschen sie am idealen Raumklang für Fahrzeuge.

Das Labor sieht eher aus wie eine Autowerkstatt. Doch hier wechseln sie keine Reifen. Mit diversen Spezialmikrofonen untersuchen sie den Klang im Innenraum eines Mittelklasse-Wagens. Automotive heißt diese Abteilung des US-Unternehmens. Hier wollen sie mit großem Aufwand das Hörerlebnis im Fahrzeug so gut es geht auf den Raum abstimmen. Dafür gibt es auch durchaus Interesse bei den Automobil-Herstellern, bestätigt Andreas Ehret. Denn im Auto seien sowieso viele Lautsprecher platziert. "Ich habe Lautsprecher hinten, vorne, teilweise an der Decke, und es geht darum, alle diese Lautsprecher gemeinsam so zum Klingen zu bringen, dass ich ein dreidimensionales Klangerlebnis habe", der Hörer sitze im wahrsten Wortsinn mittendrin.

Wachstum für Dolby – auch in Nürnberg

Seit 2022 gibt es erste Autos mit diesem Klangsystem. Ein großes Standbein für den Standort Nürnberg. 2007 hat die Firma hier ein kleines Start-up übernommen. Mittlerweile haben die Soundspezialisten ein neues Firmengebäude bezogen, die Räume und die Belegschaft deutlich vergrößert. Spezialisten in diesem Bereich gibt es viele in der Region – an der Universität, den Technischen Hochschulen und auch am Fraunhofer-Institut in Erlangen.

Lebensqualität, Forschung und Wissenschaft

"Wir haben hier hervorragende Bedingungen, Nürnberg ist eine tolle Stadt, hat eine hohe Lebensqualität", stellt Andreas Ehret fest. Und aus diesem Umfeld mit Hochschulen und Instituten fänden die Klangspezialisten auch gute und qualifizierte Mitarbeiter.

In Nürnberg forschen sie nicht nur an Soundsystemen. Das Unternehmen mischt auch in der Bildgebungstechnik mit. Ebenfalls ein großer Wachstumsmarkt. Ein Standort mit Zukunft.