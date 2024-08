Ifo-Index: gedämpfte Stimmung bei Ostbayerns Wirtschaft

Viele Firmen in Niederbayern und der Oberpfalz geraten wirtschaftlich derzeit immer stärker ins Straucheln. Das belegt der Ifo-Geschäftsklimaindex, der zum dritten Mal in Folge gesunken ist. Bürokratie und Fachkräftemangel belasten Unternehmer in der Region – aber auch die Auftragsentwicklung.

Zahl der Aufträge sinkt

Die Firma Baumann Automation ist der drittgrößte Arbeitgeber im Raum Amberg. Das Unternehmen stellt spezielle Anlagen für die Industrie her, vor allem für den Automobilbereich. Noch ist Geschäftsführer Oskar Baumann insgesamt zufrieden mit der Auftragslage und kann positiv in die nahe Zukunft schauen. Seiner Meinung nach sind die Kunden aber zögerlich mit Investitionen geworden. Aktuell liegt auch er etwa 25 Prozent unter dem eigentlich geplanten Auftragseingang. Der 27-Jährige glaubt jedoch, das sich die Lage für seine Firma bis Ende dieses Jahres verbessern wird.