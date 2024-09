Bafög, Autoreifen und Winterzeit: Das ändert sich im Oktober

Bis zum 31. Oktober müssen die Rückmeldungen für die Corona-Soforthilfen abgegeben werden [externer Link zur Seite des Ministeriums]. Erst, wenn das erledigt ist, kann das bayerische Wirtschaftsministerium sicherstellen, ob die Soforthilfen damals zurecht und in der korrekten Höhe gewährleistet wurden.

Das Ministerium weist darauf hin, dass die Rückmeldung in jedem Fall gemacht werden muss. Auch dann, wenn der damals angegebene Liquiditätsengpass tatsächlich so hoch war wie angegeben. Die Soforthilfen sind nicht zu verwechseln mit den Corona-Überbrückungshilfen. Da ist die Frist für die Schlussabrechnung schon am 30. September.

Bafög-Reform tritt in Kraft

Das Wintersemester beginnt und die Bafög-Sätze steigen – um fünf Prozent. Das bedeutet, der neue Höchstsatz für die Ausbildungsförderung liegt ab dem 1. Oktober bei 1.088 Euro. Die Anhebung des Satzes geht einher mit weiteren Änderungen beim Bafög: Nicht nur die Bedarfssätze wurden erhöht, sondern auch die Freibeträge der Eltern. Es gibt von nun an auch ein sogenanntes Flexi-Semester und die Studienstarthilfe, mit der bedürftige Studierende eine Art Startbonus von 1.000 Euro beantragen können. Beim Flexisemester können Studierende ohne Angabe von Gründen ein zusätzliches Semester lang die Bafög-Förderung bekommen.

Laut Natascha Timmers, Leiterin des Studierendenwerks für München und Oberbayern ist das aber noch immer zu wenig, um beispielsweise in einer teuren Stadt wie München gut leben und konzentriert studieren zu können. Zumal diese Fördersumme nur bekommt, wer von daheim auszieht und wessen Eltern zusammen ein Brutto-Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro haben. Ab einem gemeinsamen Brutto-Jahreseinkommen der Eltern von 80.000 Euro geht die mögliche Fördersumme bereits gegen null.

Neue Reifen werden bei Eis und Glätte Pflicht

M+S – das war lange Zeit die Zauberformel für Autoreifen. Manche haben sie sogar als Alljahresreifen begriffen. Aber mit M+S ist ab Oktober Schluss. Ab dann darf bei Schnee, Eis oder Glätte nur noch "Alpine" gefahren werden. Die besser geprüften Reifen mit dem dreizackigen Bergsymbol und einer Schneeflocke darauf gelten als sicherer und sind von nun an die einzigen im Verkauf zugelassenen.