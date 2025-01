Wintersport-Ticker: Biathletin Voigt muss Saison beenden

9.28 Uhr: Stockinger in Schladming erstmals unter Top 30 Startern

Beim Weltcup Nacht-Riesenslalom im österreichischen Schladming startet Jonas Stockinger erstmals in seiner Karriere unter den Top 30. Der Rennläufer aus Herzogsreut im Bayerischen Wald (Lkr. Freyung-Grafenau) geht im ersten Durchgang mit Nummer 29 ins Rennen auf der Planai. Wie Stockinger auf seinen Social-Media-Kanälen schreibt, ist seine Vorfreude auf das Nacht-Event groß. Er wolle sein Bestes geben und dann sehen, was dabei rauskommt. In der aktuellen Saison fuhr der 25-Jährige in vier von fünf Weltcuprennen Punkte ein. Sein bestes Resultat ist bisher Rang 18 in Adelboden.