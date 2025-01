Riesenslalom und Slalom aus Schladming live im Stream & TV

Am 28. und 29. Januar steht Schladming wieder ganz im Zeichen des Skisports. Das legendäre "Nightrace" auf der Planai zieht jährlich Tausende von Fans in seinen Bann. Die packenden Rennen in einzigartiger Atmosphäre werden im BR Fernsehen und im Livestream übertragen.

BR24Sport zeigt am 28. Januar den 1. Durchgang des Riesenslaloms live im Stream ab 17:30 Uhr und den 2. Lauf ab 20:15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream. Am 29. Januar können Sie den 1. Lauf im Slalom ab 17:30 Uhr im Stream und das Finale ab 20:15 Uhr im Stream und BR Fernsehen verfolgen.

Odermatt der Gejagte - Straßer kann das Triple holen

Am 28. Januar wird der Riesenslalom ausgetragen, gefolgt vom Slalom am 29. Januar. Die Strecke wurde leicht verändert und die Piste verbreitert, um mehr Sicherheit für die Athleten zu gewährleisten. Als Favorit geht der Weltcup-Führende Schweizer Marco Odermatt in die Rennen, doch auch das norwegische Trio Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen und Timon Haugan sind in Top-Form.

Linus Straßer erreichte zuletzt Platz sechs beim Slalom in Madonna di Campiglio und nähert sich pünktlich zu seinen Lieblingsrennen seiner Topform an. Der Athlet vom TSV 1860 München hat bereits zweimal den Nachtslalom auf der Planai gewonnen. Der Münchner liebt die besondere Atmosphäre beim "Nightrace". "Skifahren ist ein brutaler Sport. Ich genieße es gerade extrem. Es sind meistens Läufe, in denen du All-in gehen musst. Das konnte ich sehr gut umsetzen", sagte Straßer nach seinem siegreichen Lauf 2022. Auch im vergangenen Jahr stand der 32-Jährige ganz oben auf dem Treppchen. In 2025 peilt er seinen dritten Sieg auf der Planai an.

Spektakel seit 1997

Am 30. Januar 1997 wurde zum ersten Mal ein Nachtslalom in Schladming ausgetragen. Bei der Premiere vor 27.000 Zuschauern gewann der italienische Skirennläufer Alberto Tomba. In den vergangenen 26 Jahren entwickelte sich das "Nightrace" auf der Planai zu einem der spektakulärsten Rennen im Ski-Weltcup, das Jahr für Jahr bis zu 50.000 Zuschauer nach Schladming lockt.