SC-Garmisch-Präsidentin Betz: "Sportler wollen auf die Kandahar"

BR24Sport: Sind die Rennen in Garmisch generell wieder sicher im Weltcup-Kalender?

Betz: Es ist so im ganzen Weltcup-Zirkus, alle kämpfen um Weltcup-Rennen. Es gibt viele Bewerber um Weltcup-Rennen - und weniger, die sie dann auch ausrichten dürfen. Aber wenn man auch zum 71. Mal Speed-Rennen veranstaltet, dann muss man ja schon sehr vieles richtig gemacht haben. Und das sprichtfür uns als Veranstalter, uns wieder im Kalender zu platzieren.

Wir als Veranstalter sind in enger Kommunikation mit der FIS. Der Deutsche Skiverband ist auch im Council vertreten und hat dementsprechend auch ein Mitspracherecht. Wir hoffen, dass wir für die Zukunft auch im guten Einvernehmen und im Gespräch miteinander weiterhin im Weltcup-Kalender stehen dürfen.

BR24Sport: Aber es gab Zeiten, in denen Garmisch-Partenkirchen schon noch mehr darum kämpfen musste, oder?

Betz: Ja, es ist immer ein Kampf. Wobei Kampf ist, finde ich, so negativ besetzt. Es ist ganz klar: Man muss sich darum bewerben, präsentieren, auch drumherum Dinge präsentieren. Wir verändern auch Dinge um das Weltcupgeschehen herum, schauen, dass der Weltcup in den Ort getragen wird. Heuer haben wir zum Beispiel die Speed Queen gekürt, die Gewinnerin der Abfahrt am Samstag. Federica Brignone hat ein individuell hergestelltes Dirndl gekriegt, das ihr nach der Siegerehrung auf den Leib geschneidert wurde und in das auch die Zeit in die Schürze eingestickt wurde.

BR24Sport: Haben Sie am ersten Wochenende Werbung für den Weltcup-Kalender fürs nächste Jahr machen können?

Betz: Ja, das Gesamtpaket passt in Garmisch-Partenkirchen und schreit nach Wiederholung. Wir bieten uns an, wir sind ein professioneller Ausrichter. Ich würde sagen: Wir gehören zu den professionellsten Ausrichtern, da bin ich jetzt einfach auch mal stolz - und vielleicht ein bisschen selbstbewusst. Bei unserer Mannschaft greift ein Zahnrad ins andere. Das muss man uns erst einmal nachmachen.

BR24Sport: Haben sich die Sportler auch immer wieder für Garmisch starkgemacht?

Betz: Auf jeden Fall. Die Sportler wollen bei uns fahren, auch jetzt speziell zum Damenwochenende gesagt: Die Damen suchen die Herausforderungen. Die machen ja diesen Sport, um Herausforderungen auch zu bewältigen und diesen Reiz zu verspüren.

Und die Athleten haben natürlich auch bei der Kalenderplanung und in der FIS ein Mitspracherecht. Es gibt auch Athletensprecherinnen und Athletensprecher, die ebenfalls gehört werden. Was auch wichtig ist, weil es sind dann letzten Endes die Protagonisten, die diesen Sport hier ausführen müssen.

BR24Sport: Haben Sie eine Vision für die nächsten fünf Jahre?

Betz: Ich habe viele Visionen - alle gebe ich natürlich nicht preis. Aber wie es bei Frauen so ist: Wir wünschen uns vieles und kriegen nicht alles, aber wir sind unersättlich. Ganz klar wäre mein Ziel, dass wir hier fix im Rennkalender bleiben, dass wir weiterhin Damen- und Herrenrennen durchführen. Es macht auch im Sinne der Nachhaltigkeit Sinn, das Ganze in zwei Wochen zu packen. Ich packe hier die Tribüne nicht wieder ein und transportiere sie woandershin, sondern es bleibt hier alles stehen.

BR24Sport: Gehört zu den Visionen nach gescheiterten Bewerbungen auch eine neuerliche Bewerbung um eine Ski-WM?

Betz: Das läuft unter 'Wünsch dir was'. Und da muss man natürlich auch andere Institutionen und Partner befragen zu dieser Frage. Das ist nichts, was ich zu entscheiden habe. Aber ganz klar: Wenn man Großveranstaltungen durchführt, wünscht man sich natürlich auch Großveranstaltungen.

BR24Sport: Müssen Sie sich als Großveranstalter hier im Ort auch ab und zu rechtfertigen?

Betz: Man muss sich immer rechtfertigen. Und es gibt immer Kritik. Aber wenn man etwas Großes macht, muss man auch damit leben. Es liegt dann an uns, Mitstreiter zu finden und das Gegenteil zu beweisen. Das kann man nur durch Taten beweisen. Unsere Events werden für uns sprechen.