Wechsel zu Real Madrid ist fix: Mbappé ist jetzt ein Königlicher

Kylian Mbappé ist nun ein Königlicher. Der 25-jährige Fußball-Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 wechselt zum 15 maligen Champions-League-Triumphator Real Madrid und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch. "Ein Traum wird wahr", schrieb er bei Instagram. Er sei glücklich und stolz: "Niemand kann verstehen, wie aufgeregt ich gerade bin."

Vertrag bis 2029

Mbappé unterschrieb einen Vertrag, der bis um 30. Juni 2029 gültig ist. Das teilte Real am Montagabend rund 44 Stunden nach dem 15. Triumph in der Champions League mit. "Stärker kann man nicht mit der Faust auf den Tisch hauen", schrieb die spanische Sportzeitung "Marca" umgehend.

Seinen Weggang von Paris Saint-Germain nach sieben Jahren hatte der pfeilschnelle Kapitän der französischen Nationalmannschaft bereits vor Wochen bestätigt. Schon vor zwei Jahren hatte er zu Real wechseln wollen, stattdessen hatte er seinen Vertrag bei PSG aber noch mal verlängert - bis Ende Juni 2024. Dass er nun zu Real gehen würde, war nur noch ein offenes Geheimnis, fraglich war lediglich der Zeitpunkt der Verkündung.

Flick mit Madrids Erzrivalen FC Barcelona gefordert

Wie diese Mannschaft nun verstärkt durch einen der derzeit besten Spieler der Welt überhaupt noch aufzuhalten ist, wird die Trainer der europäischen Topclubs und auch Madrids Erzrivalen FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick beschäftigen.

Mbappé wird in Madrid auch in berühmte französische Fußstapfen treten. Einst spielte Zinédine Zidane für die Königlichen, zu einem der erfolgreichsten Torjäger wurde Landsmann Karim Benzema. "Es gibt noch viel, was ich dem Fußball geben kann", sagte der in einem Pariser Vorort geborene Angreifer. "Ich möchte meinen Namen in der Geschichte des Fußballs verewigen."