Investor Ismaik: "1860 München in fünf Jahren in der Bundesliga"

Seit dem Einstieg von Investor Hasan Ismaik beim TSV 1860 München im Jahr 2011 hoffen Vereins-Verantwortliche und Fans auf einen sportlichen Höhenflug. Die Realität im Jahr 2024: Die Löwen stecken in der 3. Liga fest.

Ismaik hält dennoch weiter an hohen Zielen fest: Er glaubt an den TSV 1860 München in der Bundesliga und einen möglichen Stadionneubau - mit einer Einschränkung: Bei der Mitgliederversammlung am 16. Juni braucht es nach Ismaiks Ansicht dringend neues Personal.