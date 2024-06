Trainer Fiél verlässt 1. FC Nürnberg - Weg frei für Hertha-Job?

Cristian Fiél verlässt den 1. FC Nürnberg nach einer Saison als Cheftrainer schon wieder. Das hat der neue Sportvorstand Joti Chatzialexiou zu seinem Amtsantritt bestätigt: "Die ersten Tage waren ereignisreich. Ich habe mich mit Cristian Fiél zusammengesetzt. Es waren gute Gespräche, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein annehmen möchte."

Chatzialexiou sagte weiter: "Wenn jemand vom Herzen woanders hin will, dann ist das so." Fiél habe seine Entscheidung nicht ausgiebig begründet, "musste er auch nicht. Wir haben Klarheit. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und eine gute Lösung finden für die Zukunft." Er wollte jetzt "einen Trainer finden, der unseren Weg mitgehen will", sagte der neue Manager. Die DNA des Vereins solle erhalten bleiben. Er habe eine Liste mit Kandidaten, die gut zum 1. FC Nürnberg passen könnten. "Ich suche keinen Fiél 2.0."

Fiél verlässt den Club nach drei Jahren in Nürnberg

Fiél war vor drei Jahren an den Valznerweiher gewechselt. Zunächst übernahm er die zweite Mannschaft des FCN. Ab Februar 2023 agierte er als Co von Interims-Trainer Dieter Hecking. Das Gespann sicherte den Klassenerhalt. Der Lohn war die Beförderung Fiéls zum Cheftrainer der Franken im vergangenen Sommer.

In dieser Saison wusste der Club in der Hinrunde zu überzeugen und ging als Tabellen-Zehnter in die Winterpause. Den Einbruch in der Rückserie konnte aber auch Fiél nicht verhindern und geriet in den letzten Wochen zunehmend in die Kritik. Die Franken waren das zweitschlechteste Team der Liga in der Rückrunde, dennoch gelang ein Spieltag vor Schluss der Klassenerhalt beim 3:0-Heimsieg gegen die SV Elversberg.

FCN bekannte sich zu Fiél: "Planen mit ihm"

Die Wechselgerüchte um Fiél hatten sich im Saisonendspurt hartnäckig gehalten, vor allem Hertha BSC soll interessiert an ihm sein, die Berliner haben bislang keinen Trainer für die kommende Saison. Sie müssten für Fiél, der beim Club bis 2025 gebunden ist, jedoch eine Ablöse bezahlen. "Ich habe ja Vertrag hier, deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken", kommentierte Fiél die Gerüchte noch unlängst.

Der Club wiederum hatte sich klar zu seinem Übungsleiter bekannt: "Wir planen mit ihm zusammen die neue Saison", hatte Kaderplaner Olaf Rebbe gegenüber den "Nürnberger Nachrichten" erklärt. Nun verlässt der 44-Jährige den Traditionsverein nach einer Saison doch schon wieder.