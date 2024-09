Triathlon-Drama: Platter Reifen stoppt Anne Haug bei Ironman-WM

Um 07.15 Uhr fiel am Sonntagmorgen der Startschuss für die Ironman-WM der Frauen im französischen Nizza. Mit am Start war auch Anne Haug, die erst im Juli beim Challenge Roth für eine neue Weltbestzeit gesorgt hatte. Doch der 41-jährigen Bayreutherin war das Glück an der Côte d'Azur nicht hold.

Platter Hinterreifen stoppt Mitfavoritin auf den WM-Titel

Bereits nach knapp einer Stunde endet das Rennen für die Vizeweltmeisterin des vergangenen Jahres. Nach einem guten Schwimmen im Mittelmeer über 3,8 Kilometer, kommt Anne Haug mit einem Rückstand von 03:54 Minuten aus dem Wasser. Bereits kurz nach dem Wechsel auf das Rad hat Haug allerdings einen platten Hinterreifen. Den Schlauch kann sie selbst wechseln, doch beim Aufpumpen des Reifens mithilfe einer CO2-Kartusche kommt es zu Schwierigkeiten. Anne Haug wartet Minute um Minute auf technische Hilfe, doch die kommt nicht. Schließlich steigt sie aus dem Rennen aus. So endet für die Ironman-Weltmeisterin des Jahres 2019 die WM 2024 aufgrund eines technischen Defekts vorzeitig.

Anne Haug: WM-Aus wegen Rad-Defekt

Wie Anne Haugs Manager Frank Übelhack BR24 auf Nachfrage bestätigte, hatte der Mantel des Reifens einen Riss, dieser habe den Platten verursacht. Wie der Riss in den Mantel gekommen war, könne nur gemutmaßt werden, wahrscheinlich habe ein metallischer Gegenstand das vergleichsweise große Loch verursacht, so Übelhack weiter.

"Das ist das Schlimmste, was einem Athleten an so einem Tag passieren kann." Frank Übelhack, Manager Anne Haug

Anne Haug, die nach dem Rennen ins Hotel zurückgekehrt ist, hat sich selbst bisher noch nicht geäußert. Auch ihr Manager tut sich schwer, das Geschehene in Worte zu fassen.

Anne Haug stand seit 2018 immer auf dem WM-Podest. 2019 ganz oben, im vergangenen Jahr wurde sie Zweite hinter Lucy Charles-Barkley aus Großbritannien. Die Titelverteidigerin hatte heuer kurzfristig verletzungsbedingt auf ihren Start verzichtet. Somit galt Anne Haug zusammen mit der deutschen Laura Philipp als Topanwärterin auf den Titel.