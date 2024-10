Thomas Tuchel neuer Coach der englischen Nationalmannschaft

Thomas Tuchel ist neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Das berichten mehrere englische Medien. Der 51-Jährige soll sich demnach mit dem englischen Verband FA auf einen Vertrag geeinigt haben.

Tuchel, der zuletzt bis zum Ende der Saison 2023/24 den FC Bayern trainiert hatte, genießt auf der Insel einen guten Ruf. Mit dem FC Chelsea gewann der gebürtige Schwabe aus Krumbach 2021 den Champions-League-Titel. Im englischen Finale schlugen die "Blues" dank eines Treffers von Kai Havertz Manchester City mit 1:0.

Erster deutscher Trainer an Englands Seitenlinie

Jetzt soll der ehemalige Bayern-Coach die englische Nationalmannschaft zum lang ersehnten ersten WM-Triumph seit 1966 führen. Tuchel wird der erste Deutsche, der die englische Nationalmannschaft trainiert, aber der dritte aus dem Ausland nach dem jüngst an Krebs gestorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson (Januar 2001 bis Juli 2006) und dem Italiener Fabio Capello (Dezember 2007 bis Februar 2012).

Der englische Verband suchte nach dem Rücktritt von Gareth Southgate im Anschluss an die EM-Finalniederlage gegen Spanien nach einem neuen Cheftrainer für die Three Lions. Interimsweise übernahm Lee Carsley, dem aber die 1:2-Pleite jüngst in der Nations League im Wembleystadion gegen Griechenland schwer zugesetzt hatte.