Stadt Erlangen ehrt Ausnahme-Athlet Josia Topf

Große Ehre für Josia Topf: Der 21-jährige Para-Schwimmer hat sich am Freitag ins Goldene Buch der Stadt Erlangen eingetragen. Begrüßt wurde er von Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), der die besondere Bedeutung dieses Moments heraushob. "Wir sind sehr stolz, ihn in Erlangen zu haben", sagte Janik. "Josia Topf ist nicht nur ein herausragender Athlet, sondern auch ein Vorbild für die Menschen in unserer Stadt. Seine Leistungen und sein Engagement zeigen, was mit Entschlossenheit und Leidenschaft möglich ist."

Erfolgreichster Deutscher bei den Paralympics in Paris

Josia Topf gewann bei den Paralympics in Paris einen ganzen Medaillensatz: Er holte Gold über 150 Meter Lagen, Silber über 50 Meter Rücken und Bronze über 50 Meter Freistil. Damit war er der erfolgreichste Athlet im deutschen Team. Der 21-Jährige wurde nicht nur in Erlangen geboren, sondern startet auch für den Schwimmverein Erlangen und studiert Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU).

Auch Empfang beim Universitäts-Präsident

Wegen seiner herausragenden sportlichen Leistungen wurde Josia Topf in dieser Woche auch schon von FAU-Präsident Professor Joachim Hornegger und dem Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FAU, Professor Michael Fischer, empfangen. Bei Sekt, Kaffee und Kuchen beglückwünschte Hornegger den Jura-Studenten nochmals persönlich.