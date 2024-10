Airbags, Samba, WM, Hirscher - Was erwartet uns im Ski-Weltcup?

Bei einem sind sich wohl alle Ski-Weltcup-Fans einig: Die Saison 2024/25 wird eine Besondere. Marcel Hirscher gibt völlig überraschend sein Comeback - für die Niederlande. Lucas Pinheiro Braathen bringt für Brasilien den Samba auf die Piste. Abgesehen von den großen Comebacks hat sich über die vergangenen Monate auch einiges getan. Bevor es für die Skistars in das Starthäuschen von Sölden geht, haben wir hier die Antworten auf die drängendsten Fragen zur neuen Saison.

Hirscher und die Wildcard

Dass neben dem Neo-Brasilianer Braathen auch Marcel Hirscher zurückkommen würde, das war selbst für Insider überraschend. Der Ausnahmeathlet und einstige Ski-Dominator beherrschte im Sommer die Schlagzeilen, als er bekannt gab, dass er seine Rennskier wieder auspacken würde. Glücklicherweise hatte die FIS kurz darauf eine neue Regel eingeführt, die es Hirscher erlaubt, über eine Wildcard als 31. in Sölden zu starten. Die Wildcard-Regelung gilt übrigens für einen exklusiven Kreis an Rennfahrern, die große Erfolge feierten und deren Rücktritt lange genug zurück liegt - in Zukunft könnten also auch andere davon profitieren.

Wer wird fehlen?

Der Weltcup-Zirkus mag mit Hirscher und Braathen zwei große Namen zurückgewonnen haben, andere hingegen werden auf den Startlisten fehlen. Die beiden Speed-Asse Thomas Dreßen und Josef Ferstl waren schon während der vergangenen Saison überraschend zurückgetreten. Über den Sommer kamen weitere Karriereenden im DSV dazu: Andrea Filser, Katrin Hirtl-Stanggaßinger, Martina Willibald und Nadine Kapfer. International betrachtet wird vor allem die zweifache Olympia-Silbermedailliengewinnerin von Pyeongchang 2018 Ragnhild Mowinckel fehlen.

Dazu kommen Athleten, die verletzungsbedingt Rennen auslassen müssen: Bei Marco Schwarz, Sofia Goggia, aber auch beim DSV-Speed-Fahrer Andreas Sander verzögert sich der Start in die Rennsaison. Aleksander Amodt-Kilde musste die Saison komplett absagen.

Die Favoriten

Sollte Marco Odermatt das Momentum der vergangenen Saison mit in den Winter 2024/25 nehmen, dann wird das oberste Treppchen - zumindest im Riesenslalom - dauerreserviert sein. Der Kugelsammler von vergangenem Winter (Gesamtwertung, Riesenslalom, Super G und Abfahrt) wird kaum zu stoppen sein. In der Abfahrt wird der Franzose Cyprien Sarrazin brillieren wollen. Im Slalom sind Manuel Feller und Linus Straßer heiße Kandidaten auf Siege.

Bei den Frauen hingegen kehrt Mikaela Shiffrin nach einer langen Verletzungspause zurück. 2023/24 hat ihr ein Sturz die große Kugel gekostet, die wird sie der Schweizerin Lara Gut-Behrami wieder wegschnappen wollen. Im Riesenslalom, Slalom und selbst im Super-G ist der US-Amerikanerin alles zuzutrauen - auf Abfahrten verzichtet die 29-Jährige hingegen.

Neue Austragungsorte - andere fallen aus Kalender

Neben den Klassikern Kitzbühel, Schladming, Adelboden und Wengen stehen dieses Jahr auch neue Austragungsorte im Kalender. Das Weltcupfinale findet in Sun Valley in den USA statt. Für die heutigen Athleten eine Premiere - der letzte Weltcup fand dort im März 1977 statt.

Für die Frauen geht es außerdem das erste Mal seit 2020 wieder nach La Thuile und auch Sestriere hat es erneut in den Kalender geschafft. Für die Männer geht's zur Premiere ins norwegische Hafjell. Gestrichen wurde dafür nach zwei erfolglosen Anläufen Zermatt. Auch die Rennen in Palisades Tahoe (USA) und Aspen (USA) bei den Männern und Crans Montana bei den Frauen fallen weg.

Das Highlight: die Ski-WM in Saalbach

In Saalbach-Hinterglemm werden die Ski-Asse um Medaillen kämpfen. Die WM findet zwischen dem 4. und dem 16. Februar statt - zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen: Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami, Cyprien Sarrazin - und im Slalom werden die DSV-Stars Linus Straßer und Lena Dürr alles geben. BR24Sport überträgt alle Siegerehrungen bei der WM live im Stream.

Neue Regelung: Airbag-Pflicht

Schon seit Jahren versucht die FIS, den Sport sicherer zu machen. Ab dieser Saison müssen Skirennfahrer bei Speed-Rennen deshalb verpflichtend Airbag tragen. Bisher war der freiwillig - manche trugen ihn, andere fühlten sich eingeschränkt und verzichteten darauf. In den kommenden Jahren soll dann auch schnittfeste Unterwäsche Pflicht werden.

Welche Rennen überträgt der BR?

Folgende Rennen in dieser Ski Alpin Weltcup-Saison überträgt der BR live im Fernsehen und in der ARD Mediathek:

Sölden

Riesenslalom Frauen (26.10.)

Riesenslalom Männer (27.10.)

Levi

Slalom Frauen (16.11.)

Slalom Männer (16.11)

Alta Badia

Slalom Männer (23.12.)

Kronplatz

Riesenslalom Frauen (21.01.2025)

Schladming

Nacht-Riesenslalom Männer (28.01.2025)

Nightrace, Slalom Männer (29.01.2025)