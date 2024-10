Hansi Flick trifft mit Barcelona auf seine alte Liebe FC Bayern

Erstmals nach seiner Sieben-Titel-Ära in München ist Hansi Flick Gegner des FC Bayern. Mit seinem neuen Verein FC Barcelona empfängt der ehemalige Bundestrainer den Rekordmeister zum dritten Spiel in der Gruppenphase der Champions League.

Der 59-Jährige denkt vor dem emotionalen Wiedersehen mit dem FCB gerne an seine Arbeit dort zurück. "Es war eine super-schöne Zeit, die ich auch so in Erinnerung habe", sagte Flick auf der Abschluss-PK vor dem Spiel.

Unvergessen: Bayerns 8:2-Triumph mit Flick

Von 1985 bis 1990 war er als Spieler in München - viermal durfte Flick auf dem Münchner Rathausbalkon die Deutsche Meisterschale präsentieren, einmal holte er zusätzlich noch den DFB-Pokal. Doch den größten Triumph seiner Karriere erlebte Flick als Trainer des FC Bayern. Seit 2019 war er Co-Trainer beim FCB, nach der Entlassung von Niko Kovac übernahm er den Chefposten - und holte sieben Titel mit den Münchnern. "Ich war als Spieler und Trainer dort sehr erfolgreich. Ich habe viele Bekanntschaften dort", sagte der 59-Jährige.

Besonders ein Spiel unter Flick bleibt vielen Bayern-Fans in Erinnerung: Der 8:2-Triumph im Viertelfinale der Champions League 2020 über den FC Barcelona. Der Sieg ebnete den Weg zum Triple-Gewinn. Das Ergebnis ist noch immer in den Köpfen vieler Katalanen ist. Auch die letzten Spiele gegen den Rekordmeister verlor Barca. "Es zählt nicht die Vergangenheit, sondern das Hier und Jetzt. Wir haben keinen Einfluss darauf, was gestern passiert ist, aber wir können ändern, was morgen passiert", sagte Flick. "Dafür wollen wir gut vorbereitet sein und unser Bestes geben. Wir wollen versuchen, Bayern zu besiegen."

Flick: "FC Bayern ist etwas Besonderes in meiner Vita"

Die Münchner Zeit werde selbstverständlich immer "etwas Besonderes in meiner Vita" bleiben, betonte der 59-Jährige. Der FC Bayern ist Vergangenheit, der FC Barcelona ist jetzt die neue Heimat von Flick. "Ich bin hier total happy, ich mag die Menschen, ihre Leidenschaft, ihre Offenheit. Der Verein ist einfach grandios, es macht jeden Tag sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Das ist schön, aber auch eine Verpflichtung, alles zu geben."

Dabei wäre es nach dem Aus von Thomas Tuchel beim FCB fast zu einer Rückkehr an die Isar gekommen - doch laut Medienberichten sprach sich Sportvorstand Max Eberl gegen Flick und für Vincent Kompany aus. "Man muss sagen, dass Bayern in dieser Saison einen sehr guten Fußball spielt. Vincent Kompany und sein Trainerteam leisten eine hervorragende Arbeit", lobte der Barca-Trainer die Arbeit des Belgiers. "Sie spielen sehr mutig, pressen sehr hoch, sind gut im Ballbesitz."

Der Saisonverlauf der beiden Vereine ist ähnlich: Beide sind Tabellenführer, beide sind in der Liga ungeschlagen - nur in der Champions League mussten sowohl der FC Bayern (0:1 gegen Aston Villa) als auch der FC Barcelona (1:2 gegen AS Monaco) eine Niederlage hinnehmen und stehen am 3. Spieltag schon etwas unter Druck im Hinblick auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. "Es wird kein einfaches Spiel werden. Aber wir werden unser Bestes geben und sind bereit", sagte Flick.