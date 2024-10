Endlich Klarheit: Ski-Star Hirscher gibt Comeback in Sölden

Es hat etwas gedauert, aber fünf Tage vor dem Saisonstart der Ski-Männer in Sölden ist die Bestätigung da: Marcel Hirscher kehrt 2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen in den Skizirkus zurück. Der niederländische Skiverband bestätigte am Dienstag, dass der Österreicher beim Saisonauftakt am Sonntag in Sölden beim Riesenslalom starten wird.

Der BR überträgt das Sölden-Wochenende live im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek bei BR24Sport. Sowohl die Frauen sind am Samstag, den 26.10., ab 10 Uhr im Riesenslalom dort zu sehen. Als auch am nächsten Tag, den 27.10., ab 10 Uhr in der gleichen Disziplin die Männer um Hirscher. Kommentiert werden die Rennen von Bernd Schmelzer und ARD-/BR-Wintersportexperte Felix Neureuther. Ihr Moderator ist Markus Othmer.

Große Vorfreude auf Hirscher im Niederlande-Team

"Für TeamNLsnow markiert dieses Wochenende ein historisches Ereignis", schrieb der Verband auf seiner Internetseite: "Marcel Hirscher wird sein Debüt unter niederländischer Flagge geben. (...) Wir wünschen Marcel viel Glück!"

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger Hirscher hatte seine überaus erfolgreiche Laufbahn 2019 beendet. Der Slalom in Soldeu/Andorra am 17. März 2019, bei dem der zweimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister 14. geworden war, ist sein bislang letztes Weltcup-Rennen.

Hirscher startet für das Heimatland seiner Mutter, und nicht für Österreich

Für seine Rückkehr wechselte der 35-Jährige die Nation, künftig startet er für die Heimat seiner Mutter Sylvia. Er wolle keinem Österreicher den Platz wegnehmen, sagte er dazu.

Außerdem profitiert Hirscher von der neuen Wildcard, die erst zu diesem Winter eingeführt wurde. Diese garantiert Rückkehrern wie ihm unter gewissen Voraussetzungen einen Start direkt hinter der Gruppe der 30 Spitzenfahrer. Auf dem Rettenbachferner wird Hirscher auf seinen eigenen Skiern unterwegs sein: Er hat inzwischen eine eigene Marke (Van Deer) ins Leben gerufen.