Ski-Alpin-Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms aus Sölden live im BR

Weitere BR-Übertragungen im Winter 2024/25

Im weiteren Verlauf des Winters sind im BR Fernsehen alle vier Durchgänge des Slalom-Wochenendes in Levi (16. und 17. November), die Männer-Slaloms in Alta Badia (23. Dezember) und Madonna di Campiglio (8. Januar), der Frauen-Riesenslalom in Kronplatz (21. Januar) sowie die beiden Nacht-Rennen in Schladming (28. und 29. Januar) live zu sehen. Darüber hinaus überträgt BR24Sport in seinem Livecenter sowie in der ARD Mediathek im Februar alle zehn Siegerehrungen und die Schlussfeier der alpinen Ski-WM in Saalbach.