Siebenmaliger Weltmeister Lukas Kohl beendet seine Karriere

Kohl startete für den RMSV Concordia Kirchehrenbach und gewann seine erste Weltmeisterschaft im Jahr 2016. Bis 2023 holte er insgesamt sieben WM-Titel in Folge. 2020 wurden die Titelkämpfe aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen. Neben zwei gewonnen Europameisterschaften sicherte sich der Oberfranke zwischen 2016 und 2022 außerdem die deutschen Meisterschaften. Kohl hält zudem einen Weltrekord: Mit 216,4 Punkten hat nie ein Kunstradfahrer die Jury mehr überzeugt als er.

Lukas Kohl: "Der Kunstradsport bleibt meine Heimat"

Bei der Weltmeisterschaft in Bremen landete Kohl im Oktober dieses Jahres auf dem dritten Platz. Für ihn war das Turnier der letzte große Wettkampf als aktiver Sportler. In seinem Post schreibt Kohl aber auch: "Der Kunstradsport bleibt meine Heimat." Künftig will er sich auf Funktionärsebene um den Kunstradsport in Deutschland kümmern, so der studierte Wirtschaftsingenieur.