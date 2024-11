Sehitler vor DFB-Debüt: "Ich habe am ganzen Körper gezittert"

Am Mittwoch feierte Alara Sehitler im Kreise des DFB-Teams ihren 18. Geburtstag, nun steht ihr Debüt in der Nationalmannschaft an. Für die kommenden Testspiele am Freitag um 20 Uhr gegen die Schweiz (im Liveticker bei BR24-Sport) und Montag um 20:30 gegen Italien (im Liveticker bei BR24Sport) hat der Shootingstar des FC Bayern eine Einsatzgarantie von Bundestrainer Christian Wück bekommen: "Vor ein paar Tagen sah mein Alltag noch so aus: Schule, Training, Heim- und Auswärtsspiele mit dem FC Bayern. Und jetzt sitze ich plötzlich hier", sagte Sehitler dem DFB. Die Mittelgeldspielerin kann ein wichtiger Baustein für den Umbruch im DFB-Team werden.

Sehitler: "Bin ich gar nicht dran gegangen."

Wück möchte jungen Spielerinnen eine Chance geben und nominierte mit Alara Sehitler und der 19-jährigen Cora Zicai vom SC Freiburg zwei Youngster aus der Bundesliga. Sehitler hat damit nicht gerechnet: "Beim ersten Mal bin ich gar nicht dran gegangen. Beim zweiten Mal habe ich den Anruf dann entgegengenommen, weil es ja offenbar wichtig war", sagte Sehitler, "und tatsächlich war es Bundestrainer Christian Wück. Ich habe am ganzen Körper gezittert, war gleichzeitig aber auch total glücklich."

Nun konzentriert sich die 18-Jährige darauf, alles aufzusaugen und in den Trainingseinheiten zu überzeugen: "Man muss sich an das schnelle Spieltempo anpassen und schnelle Entscheidungen treffen", erklärte Sehitler. Vor ihrer ersten DFB-Trainingseinheit hatte die Mittelfeldspielerin noch andere Sorgen: "Zum Glück gibt es hier kein Ritual, das alle Neuen erfüllen müssen", berichtet die Schülerin: "Danach hatte ich mich auch direkt bei meinen Mitspielerinnen in München erkundigt."

Alexander Straus: "Sie ist ein riesiges Talent"

Beim FC Bayern München schoss Sehitler diese Saison zwei Tore in sechs Spielen. Als Joker hat sie beim 3:2-Sieg der Münchnerinnen bei Bayer Leverkusen für den entscheidenden Siegtreffer gesorgt. Sehitler hätte damit "Akzente gesetzt", befand Bundestrainer Wück.

2022 wurde Sehitler mit der deutschen U17-Auswahl Europameisterin und erhielt im Jahr darauf die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Ihre technische Raffinesse gepaart mit einem Torriecher ist vielversprechend: "Sie ist ein riesiges Talent und wir glauben an sie", schwärmte Bayerntrainer Alexander Straus. Der Norweger steht im engen Austausch mit Wück: "Was er macht, ist sehr mutig und der richtige Weg für das deutsche Nationalteam, die neue Generation einzubinden."

Zu wenige Talente beim DFB?

Wück ist davon überzeugt, dass junge Spielerinnen das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen und setzt viel Hoffnung in Sehitler und Zicai: "Beide Spielerinnen haben es verdient. Sie setzen trotz ihres jungen Alters Akzente", so der Bundestrainer. Nach dem Rücktritt von Stammkräften wie Alexandra Popp und Marina Hegering muss der 51-Jährige die DFB-Elf verjüngen. Trotz begabter Spielerinnen wie Sehitler und Zicai ist das nicht so leicht: "Mir fehlt so ein bisschen die Anzahl an Talenten", sorgt sich Wück.

Dabei helfen könnte die neu gegründete U23-Frauen-Auswahl. "Sicherlich profitieren wir jetzt auch von der U23, da ist die Verknüpfung sehr eng. Das wollen wir auch ausnutzen und immer mehr junge Spielerinnen bei uns testen", erläuterte die DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Für Sehitler und Zicai geht es nun in der A-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Italien in der A-Nationalmannschaft los. Und wenn man die 18-jährige Sehitler so reden hört, kann man sich gut vorstellen, dass neben der Schule und Training, nicht nur Bundesliga- und Champions-League-Spiele mit dem FC Bayern zu ihrer Normalität gehören, sondern auch diese Länderspielreisen. Und vielleicht steht ja im Sommer ein Rundtrip durch die Schweiz an. Da findet ab dem 2. Juli die Europameisterschaft statt.