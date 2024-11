DFB: Wück nominiert 17-jähriges FC-Bayern-Talent Sehitler

Alara Sehitler hat den nächsten Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Am Dienstag gab Bundestrainer Christian Wück bekannt, dass er die 17-jährige Offensivspielerin vom FC Bayern in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen hat. Damit folgt der neue Bundestrainer seiner Ankündigung, dass er in den kommenden Spielen "weiter ausprobieren" möchte und auch jungen Spielerinnen eine Chance geben möchte. Für Sehitler ist es der nächste große Schritt einer steilen Karriere, die so richtig Anfang 2023 begann.

Sehitler startet beim FC Bayern durch

Damals gab FC Bayern die Verpflichtung einer Jugendspielerin bekannt: Alara Sehitler wechselte von der B-Jugend des FV Ravensburg nach München. "Sie hat alles, was es braucht, um eine tolle Spielerin zu werden", sagte FCB-Trainer Alexander Straus damals. Sehitler ist auf dem besten Weg, die Worte ihres Trainers zu beweisen.

Denn die 17-Jährige hat seither einen raschen Aufstieg hingelegt: Beim FC Bayern erspielte sie sich schnell erste Einsatzminuten und gehört seit dieser Saison zum festen Bestandteil des Teams, kommt regelmäßig zum Einsatz und zeigt in Bundesliga und Champions League, warum sie als das größte deutsche Talent im Frauenfußball gilt: Die offensive Mittelfeldspielerin besticht durch eine gute Übersicht, einer beeindruckenden Reife am Ball - und durch ihren starken Linksschuss, den sie auch im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen demonstrierte: Beim 3:2 gegen den direkten Konkurrenten schoss sie das Münchner Siegtor in letzter Minute.

DFB-Debüt gegen die Schweiz oder Italien?

Auch im engen Duell gegen den SC Freiburg zeigte Sehitler, dass schon in jungen Jahren auf sie Verlass ist. Beim 2:2 läutete die 17-Jährige die Aufholjagd ihres Teams ein, erzielte den Anschlusstreffer kurz nach der Pause. In der Champions League gab sie jüngst beim Erfolg gegen Valerenga Oslo eine Vorlage.

Ob sie derartige Leistungen auch in den kommenden Länderspielen am Freitag, den 29. November gegen den EM-Gastgeber Schweiz und am Montag, den 2. Dezember (ab 20.30 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) gegen Italien schaffen kann, muss sie nun zeigen. Dass sie "eine tolle Spielerin" werden kann, dafür hat sie bereits jede Menge Argumente vorgelegt.