Regionalliga: Bayreuth feiert wichtigen Erfolg im Aufstiegskampf

Auch nach dem 16. Spieltag gibt es in der Regionalliga Bayern einen Zweikampf um die Tabellenspitze zwischen Unterfranken und Oberfranken. Der 1. FC Schweinfurt ist Tabellenführer vor der SpVgg Bayreuth. Beide feierten am Dienstagabend Erfolge: Bayreuth besiegte die SpVgg Hankofen-Hailing 1:0, Schweinfurt die DJK Vilzing 3:2.

Das Spiel im Bayreuther Hans-Walter-Wild Stadion fand vor rund 6.600 Zuschauern statt. Zum Vergleich: Zum Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Wacker Burghausen kamen nur rund 2.300 Zuschauer. Grund für den Anstieg: 18 Sponsoren hatten dafür gesorgt, dass gestern alle Besucher kostenfreien Eintritt hatten. Sozial schwache Fußballfans sollten so eine Möglichkeit bekommen, ins Stadion zu gehen. Der Verein versprach sich zudem davon, dass Menschen wieder zu einem Heimspiel kommen, die längere Zeit nicht mehr im Stadion waren. Den Siegtreffer für die "Altstädter" erzielte Kapitän Edwin Schwarz kurz vor der Halbzeitpause per Kopf.

Die Würzburger Kickers mussten allerdings Federn lassen nach einem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Auch der FC Bayern München II kam nicht über ein 1:1 gegen den Tabellenletzten Türkgücü München hinaus – und hat nun schon einen deutlichen Abstand zur Spitzengruppe.