Regionalliga Bayern: Das Top-Spiel des Spieltags im Livestream

Regional, emotional, einzigartig bayerisch: Unter diesem Motto berichtet der BR über das Sportgeschehen im Freistaat. Ganz in diesem Sinne startet BR24 Sport zur neuen Fußballsaison eine digitale Regional-Offensive und zeigt an jedem Spieltag das Top-Spiel der Regionalliga Bayern im Livestream – abrufbar im Livecenter von BR24Sport im Netz, der BR24-App und in der ARD Mediathek. Los geht es am Donnerstag, 18. Juli, 19.00 Uhr mit der Partie Wacker Burghausen – FC Bayern München II. Fünf weitere Begegnungen sind bereits terminiert.

Die neue digitale Dauerkarte für die Regionalliga Bayern

Kommentiert wird die Auftaktpartie von BR-Fußballreporter Bernd Schmelzer, der sich bereits um 18.45 Uhr mit der Saison-Eröffnungszeremonie aus Burghausen meldet. Die weiteren Top-Spiele sind in der Regel freitags um 19 Uhr zu sehen – als perfekter Wochenend-Beginn für bayerische Fußballfans. In Englischen Wochen gibt es das Livestream-Angebot unter der Woche. Devise: 34 Spieltage, 34 Spitzenbegegnungen! Möglich wird das attraktive Live-Paket durch eine Kooperation zwischen BR und dem Bayerischen Fußballverband BFV nach erfolgreichem Probelauf zum Ende der zurückliegenden Spielzeit.

"Beim BR gibt es für alle Fußballfans ab der neuen Saison die digitale Dauerkarte für die Regionalliga Bayern. Mit den attraktiven Livestreams erweitern wir unser digitales Programmangebot mit regionalem Fokus. Der Ball rollt von Unterfranken bis Schwaben, von der Oberpfalz bis Oberbayern: Live, emotional, bayerisch bei BR24 Sport und in der ARD Mediathek." BR-Sportchef Christoph Netzel

Alle sieben Regierungsbezirke vertreten

Teams aus allen sieben bayerischen Regierungsbezirken sind in der Regionalliga Bayern am Ball. Darunter klangvolle Traditionsvereine wie Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Bayreuth, Wacker Burghausen, FV Illertissen, 1. FC Schweinfurt oder die Würzburger Kickers, außerdem zweite Mannschaften namhafter Profiklubs wie FC Bayern, FC Augsburg, 1.FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth. Spannende Derbys und David-gegen-Goliath-Duelle sind also garantiert!

Neben dem Auftakt stehen bereits folgende Paarungen fest: