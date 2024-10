Schweinfurt - Aschaffenburg | 11.10., 19 Uhr | Livestream

Der Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05 will im unterfränkischen Duell mit Viktoria Aschaffenburg seine Spitzenposition ausbauen. Die Schweinfurter, die in der Liga zuletzt dreimal in Serie siegreich waren, aber im Bayerischen Landespokal am Ligakonkurrenten Eintracht Bamberg scheiterten, haben dabei durchaus eine lösbare Aufgabe.

Schließlich reist der Viertletzte an. Viktoria Aschaffenburg hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen und war in der vergangenen Woche dem TSV Buchbach gar 0:3 unterlegen.

BR24Sport überträgt das Regionalligaspiel des 1. FC Schweinfurt gegen Viktoria Aschaffenburg am Freitag, 11. Oktober, ab 19 Uhr live im Stream. Ihr Kommentator ist Dirk Feustel.