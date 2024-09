Regionalliga: Burghausen - Fürth II | 27.09., 19 Uhr| Livestream

Am vergangenen Freitag unterlag der SV Wacker Burghausen im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern dem 1. FC Schweinfurt 05 2:3. Die Oberbayern zeigten dennoch ein starkes Spiel gegen den Tabellenführer, hatten ihn bei einer 2:1-Führung am Rande einer Niederlage (das Spiel gibt es hier im Re-Live in der ARD Mediathek).

Fürth II mit ausgeglichener Bilanz

Zumindest spielerisch wollen die Wacker-Fußballer also an diesem Freitag daran anknüpfen, wenn sie auf die SpVgg Greuther Fürth II treffen. Dann sollen anders als eine Woche zuvor auch wieder Punkte her für den Vierten der Regionalliga Bayern.

Leicht werden es die Jungkicker der Fürther Zweitvertretung, die derzeit auf Rang acht stehen, Burghausens Mannschaft aber nicht machen. Schließlich wollen die ihre ausgeglichene Bilanz - vier Siege, ein Remis, vier Niederlagen bei 16:16 Toren - ins Positive wandeln. Spannung ist also garantiert, wenn sich die beiden Mannschaften nun am Freitag, den 27. September 2024, ab 19 Uhr in Oberbayern gegenüberstehen.

BR24Sport überträgt die Regionalliga-Partie SV Wacker Burghausen - SpVgg Greuther Fürth II am Freitag, den 27. September 2024, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Thomas Kattenbeck.