Magic Moments in Paris - ein persönlicher Rückblick auf Olympia

Die spektakulärsten, die emotionalsten, die schönsten - wenn es um die Olympischen Spiele in Paris geht, dann wird bis heute nicht mit Superlativen gespart. Im Sommer war die Sportelite der Welt in der französischen Hauptstadt zu Gast - und die Welt wurde Zeuge eines Spektakels.

Mit dabei war auch BR-Sportreporter Tobias Barnerssoi - es waren seine 13. Olympischen Spiele - und trotzdem ganz besondere. "Ich hab das noch nie erlebt, dass es so gut organisiert gewesen ist", so Barnerssoi.

Eröffnungsfeier: Paris inszenierte und feierte seine Kultur

Ein wahrer "Aha-Moment" sei dann die Eröffnungsfeier gewesen. Barnerssoi gab zu, dass er die Veranstaltung ausgelassen hatte. "Man hat sich gedacht: Wenn Terroristen etwas machen, dann bei der Eröffnungsfeier." Er habe sich die Eröffnungsfeier dann im Fernsehen angesehen - "das hab ich wirklich bereut. Das war Wahnsinn."

Paris und Frankreich haben sich an dem Tag von ihrer besten Seite gezeigt. "Es ist einfach Wahnsinn, was Frankreich für eine tolle Kultur hat - und wie toll sie das inszeniert haben", so Barnerssoi. Chanson-Sängerinnen, Akrobaten und Topstars wie Celine Dion oder Lady Gaga vor den Pariser Wahrzeichen - dem Eiffelturm, dem Place de la Concorde, der Seine.

Barnerssois "Magic Moment" bei Olympia

In den darauffolgenden Tagen schrieben die vielen Athleten Sportgeschichte, sie brachen Rekorde, weinten Tränen der Freude und Enttäuschung. Mittendrin war Tobias Barnerssoi, der die Kletterwettbewerbe kommentierte. Eines seiner Highlights spielte sich deshalb beim Speedklettern ab. "Da gab es einen jungen Nachwuchsathleten, der im Achtelfinale gegen den großen Dominator aus Indonesien angetreten war - der Hero der Szene. Und der junge Athlet hat ihn im Achtelfinale besiegt."

Beide Athleten hätten geweint - der Superstar, weil er ausgeschieden ist, und der Nachwuchsathlet, weil er vollkommen verdattert war, weil er sein Idol besiegt hatte. "Und dann kniet der Junge vor seinem Idol nieder, zeigt ihm den Respekt - und entschuldigt sich bei ihm." Der Superstar zog ihn hoch und umarmte ihn.

Athleten und Zuschauer haben Olympia-Spirit gelebt

Abgesehen vom Sportlichen habe Barnerssoi auch die Stimmung beeindruckt - "wie die Menschen vor Ort mit Olympia umgegangen sind. So was hab ich schon seit über zehn Jahren nicht mehr erlebt." Weder in Sotchi noch Pyeongchang war eine vergleichbare olympische Stimmung aufgekommen.

Die Zuschauer in Paris seien zu den Wettkämpfen und den Treffpunkten geströmt. Die Athleten hätten ihre Landsmänner und -frauen angefeuert, die Konkurrenz respektiert. "Sie haben sich verbrüdert und den olympischen Spirit gelebt", so Barnerssoi. "Und ich hab mir gedacht: In so einer Zeit, in so einer Welt, bräuchten wir öfters solche Momente."

Paris 2024 - ein Vorbild für künftige Sportgroßveranstaltungen

Besonders in Erinnerung bleiben ihm auch die Schauplätze der Olympischen Spiele von Paris: "Unter dem Eiffelturm Beachvolleyball zu spielen, in Versailles zu reiten oder Bogenschießen zu veranstalten - da haben sie ein neues Level erreicht, in dem der Sport die Bühne von diesen historischen Städten nutzen durfte - und das ist super angekommen", sagt Barnerssoi.

"Das haben die Menschen gespürt, dass hier der Sport im Mittelpunkt steht, sie haben es wenigstens versucht, die Spiele nachhaltig zu machen." Die Olympischen Spiele von Paris seien damit zum Vorbild für alle weiteren Sport-Großveranstaltungen geworden.