Olympia 2024: Gold und Tränen – Bilanz der bayerischen Athleten

Ruderer Oliver Zeidler - endlich am Ziel

An den Tränen von Oliver Zeidler konnte man sehen, was diese Goldmedaille für ihn bedeutet. Dieser Berg von einem Mann begann zu schluchzen, als die deutsche Nationalhymne erklang und das Edelmetall endlich um seinen Hals baumelte. Der 28-jährige Ruderer reiste als großer Favorit nach Paris. Eine Situation, die er schon von den Spielen in Tokio kannte. Damals versagten ihm die Nerven. Bei komplizierten Bedingungen platzte der Traum von Gold im Halbfinale.

In Paris kam alles anders: Zeidler erwischte einen Traumtag, zeigte in keinem Rennen irgendeine Schwäche und setzte sich im Finale mit deutlichem Vorsprung gegen den Belarussen Jewgeni Solotoi und den Niederländer Simon van Dorp durch. Damit setzte der dreifache Welt- und Europameister seiner Karriere die Krone auf.

"Diese Medaille in der Hand zu haben - jetzt hat man etwas zum Vorzeigen, das fühlt sich gut an. Ich widme die Medaille meinen Eltern, vor allem meinen Vater. Er hat mich von meinem ersten Ruderschlag begleitet. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar", sagte Oliver Zeidler, der nach dem Gold-Triumph ankündigte, seine Karriere fortzusetzen - eine Entscheidung, die vor Olympia wohl auf der Kippe gestanden hatte. Der Sieg von Zeidler ist also auch ein Sieg für den Rudersport.