Lindsey Vonn: Erfolgreiches Comeback der Speed-Queen

Nachdem Lindsey Vonn bei Super-G von Beaver Creek als Vorläuferin ihr "Comeback light" gab, ging es in St. Moritz um Weltcup-Punkte. Vor dem Rennen dämpfte die erfolgreichste Speed-Fahrerin aller Zeiten die Erwartungen und betonte, dass es ihr um den Spaß an der Sache gehe.

Dass ihr die anspruchsvolle "Engiadina"-Strecke liegt, hatte Lindsey Vonn bereits bewiesen. Vier ihrer 82 Weltcupsiege holte die US-Amerikanerin in Moritz, doch nach ihrem Rücktritt 2019 und dem Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks im Frühjahr waren die Voraussetzungen 2024 andere.

Mit Startnummer 31 ging die 40-Jäjhrige 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Rennen an den Start. Dass die einstige Speed-Queen des Weltcups in zwei der vier Streckenabschnitte gleich absolute Weltklassezeiten hinlegte und als 14. auch einige Weltcup-Punkte erwirtschaftete, das war ja nach fünf Jahren Weltcup-Pause nicht vorherzusehen.

Felix Neureuther: "Ein Geschenk für den Skisport"

Für ihr Comeback wurde Lindsey Vonn viel kritisiert, es wurde ihr sogar dazu geraten einen Psychologen aufzusuchen. Als "ein Geschenk für den Skisport" bezeichnete ARD-Experte Felix Neureuther das Comeback von Vonn. Neureuther wies aber auf die positiven Aspekte ihrer Rückkehr hin - besonders für den Skisport. "Es ist einzig und allein ihre Entscheidung! Was dann wer sagt über sie, warum und etc. Ganz ehrlich, sollen wir froh sein, dass so jemand der so viel gewonnen hat, zurückkommt."